První sjezd v Kitzbühelu vyhrál domácí Kriechmayr, Kilde dojel šestnáctý

SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu (Rakousko) Muži - sjezd: 1. Kriechmayr (Rak.) 1:56,16, 2. Schieder (It.) -0,23, 3. Hintermann (Švýc.) -0,31, 4. Goldberg (USA) -0,35, 5. Paris (It.) a Sejersted (Nor.) oba -0,39. Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 11 závodů): 1. Kilde (Nor.) 520, 2. Kriechmayr 419, 3. Odermatt (Švýc.) 386, 4. Crawford (Kan.) 223, 5. Clarey (Fr.) 196, 6. Casse (It.) 183. Průběžné pořadí SP (po 20 z 38 závodů): 1. Odermatt 1186, 2. Kilde 861, 3. Kristoffersen (Nor.) 665, 4. Kriechmayr 632, 5. Braathen (Nor.) 525, 6. Meillard (Švýc.) 507.