Nor Kilde vyhrál super-G ve Wengenu, triumfoval popáté v sezoně

Světový pohár ve sjezdovém lyžování Wengen Muži - super-G: 1. Kilde (Nor.) 1:47,84, 2. Rogentin -0,27, 3. Odermatt (oba Švýc.) -0,66, 4. Kriechmayr (Rak.) -1,10, 5. Paris (It.) -1,17, 6. Cochran-Siegle (USA) -1,36. Průběžné pořadí super-G (po 4 ze 7 závodů): 1. Odermatt 340, 2. Kilde 312, 3. Kriechmayr 209, 4. Rogentin 161, 5. Pinturault (Fr.) 143, 6. Caviezel (Švýc.) 108. Průběžné pořadí SP (po 17 z 38 závodů): 1. Odermatt 1106, 2. Kilde 746, 3. Kristoffersen (Nor.) 565, 4. Kriechmayr 482, 5. Braathen (Nor.) 465, 6. Meillard (Švýc.) 427.