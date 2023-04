Šéf lyžařů o sezoně: Ledecká blízko podpisu. A co další poháry v Česku?

„Určitě jsme viděli spoustu dobrých výsledků. Máme nová jména a i nějaké změny se uvedly,“ ohlíží se David Trávníček, předseda lyžařského svazu. „Samozřejmě se musíme ale dívat i kriticky. Nicméně věřím, že podnikáme kroky, aby to bylo v budoucnu lepší. Třeba i co se týče infrastruktury směrem k mládeži.“

K výčtu úspěchů si nejspíš brzy bude moci přidat i podpis lyžařské reprezentační smlouvy s Ester Ledeckou.

Česká obojživelnice ji už má dokončenou se snowboardovým úsekem. Na „prkně“ dokonce po návratu ze zranění závodila a vyhrála závod v Berchtesgadenu. Na lyžích však nic hotového není.

Tedy zatím.

„Když jsme podepsali reprezentační smlouvu na snowboard, vnímali jsme to tak, že jsme velmi blízko dokončení celého procesu obecně,“ říká Trávníček. „Což se nám snad splní. V neděli jsme si emailově potvrdili textaci smlouvy se stranou zástupců Ester. Obdrželi jsme její podepsaný sken. Originály zatím na půdě svazu nejsou, předpokládáme ale, že jsou na cestě.“

Berete to tedy jako hotovou věc?

Jako hotovou věc ne. Je to podobné, jako když nemáte na účtu finanční prostředky, hotové to ještě není.

Ale minimálně na velmi dobré cestě. Jak náročná ta jednání byla?

Největší kus práce odvedl Honza Šindelář z pozice generálního sekretáře, pak také Láďa Forejtek (šéf úseku alpských disciplín) a Filip Brýdl (člen výkonného výboru). Já jsem se jednání neúčastnil. Tedy až na jednu výjimku na půdě Národní sportovní agentury. Z hlediska času to náročné bylo. Myslím si, že všichni zúčastnění jsou vyčerpaní, a pokud bude originál smluv skutečně podepsaný, bude to šťastný konec.

David Trávníček

Na snowboardu ji už Ledecká podepsanou má. Jak se liší od té lyžařské?

Liší se minimálně v příloze: co se týká kombinézy, umístění log. Je to o specificích.

V uplynulé sezoně za sebou máte i Světový pohár ve Špindlu. Už víte, jak byla akce úspěšná z ekonomického hlediska?

Pokud získáte dotace od státu, tak akce musí skončit nulou. Doklady se nám stále ještě scházejí, sto procent jich přijatých ještě nemáme. Počítám, že někdy v dubnu nebo květnu by mělo být všechno k dispozici. Vyúčtování k NSA pak musí být do února příštího roku. Předpokládáme tedy, že konečné vyúčtování bude na hranici přelomu roku.

Jaký výsledek čekáte?

Náklady byly enormní. Měli jsme samozřejmě strach i z hlediska energií, nedostatku sněhu. Dost nám ale pomohli naši partneři, Královéhradecký kraj i Špindlerův Mlýn. Dobrá byla i publicita, prezentace, zájem médií. Takže minus nepředpokládáme.

Světový pohár v alspkém lyžování ve Špindlerově Mlýně (28.1.2023).

Máte představu, kdy by se Světový pohár mohl zase do Česka vrátit?

Byl jsem na mistrovství světa v Courchevelu. Měli jsme tam slavnostní večeři prezidentů národních svazů za účasti vedení FIS, při níž jsme otevřeli i tématiku dalšího Světového poháru u nás. Naše vize je, že bychom ho chtěli vrátit nejpozději za čtyři roky. Osobně bych chtěl klidně i dřív. Třeba za tři roky. Máme skvělé hodnocení ze strany závodníků, týmů, oficiálních autorit ze strany FIS, tak by to jít mohlo. Ale zase bych nechtěl návrat dříve než za dva roky, protože pořádání je náročné.

Co dalšího jste tam probírali?

Mluvili jsme také o pořádání svěťáku na Slovensku. V myšlenkách je už v příští sezoně. Řešili jsme také výhled střídání poháru po ose Česko, Slovensko, případně Polsko.

A co se týká dalších elitních akcí na českém území?

Plán je takový, že každý rok bychom chtěli u nás mít jednu velkou akci. Co se týče dalších disciplín, věřím, že v příštím roce bychom mohli zopakovat Snow Jam (slopestyle). Na další rok je v plánu snowboardcross na Dolní Moravě za účasti Evy Adamczykové. U klasického lyžování jde o otázku rozpočtu. U skoků zatím není infrastruktura ve stavu, která by Světový pohár umožňovala. Ale jednáme, že by se v budoucnu mohly vrátit buď v Harrachově nebo v Liberci. Řešíme i společné česko-polské závody.

Jak byla sezona po finanční stránce obecně?

Zvládli jsme naše výpravy poslat na větší počet zahraničních akcí, než se očekávalo. Úspěšně jme zvládli mistrovství světa i poslední Světové poháry. Základní problém ale je, že sezona 2023 už proběhla a my ještě nemáme stejně jako další svazy prostředky ze strany NSA. Ještě jsme naštěstí nebyli nuceni čerpat úvěr. Pokud ale brzy nedojde k vyplacení, budeme muset řešit i úvěrový rámec.

Kdy by vám měly tyto finanční prostředky přijít?

Loni byly vyplaceny na konci května, předpokládám, že to bude podobné. Pak uhradíme všechny finanční závazky, které nastaly.

Pokud jde o akce, které jste vynechaly, šlo třeba o Světový pohár běžců v Davosu. Tam byl důvod právě finanční prostředky?

Tato konkrétní rozhodnutí jsou v pravomoci šéfů daných úseků, případně trenérské rady. Pokud by bylo třeba vytáhnout prostředky na tento typ události, já bych to klidně udělal. I v případě konce sezony ode mě všichni slyšeli, že pokud potřebujeme najít finance, tak je najdeme. Takže tato neúčast nebyla z hlediska finančních prostředků, ale sportovních.

Roman Koudelka ve druhém závodě Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu.

Výsledkové trápení si prožívali zejména skokani. Jaká je situaci v tomto úseku?

Chystáme se na valnou hromadu. Bude mezi koncem dubna a polovinou května a tam to budeme více řešit. Jakub Janda (předseda rady úseku) už loni avizoval, že půjde o jeho poslední rok. Podobně řešíme i úsek severské kombinace. Situace ani v jednom není dobrá. Není to jednoduché období, ale všichni zainteresovaní se tím dost významně zabývají.

Není ve hře, že byste třeba tyto dva úseky spojili?

To nechystáme. Z mého pohledu je více k diskuzi úsek skoku. Nemáme v něm takovou tu hlavu. Jeden z velkých problémů je lidský kapitál. Bude potřeba zásah do rady, respektive zvolení jejích nových členů. Myslím, že je také potřeba zavádět tvrdší parametry a formáty spolupráce, kdy je potřeba se orientovat na výkon.

Co mimo valných hromad chystáte v nejbližší době?

Na konec dubna jsme rozhodli svolat napříč úseky reprezentační sraz. Bude to v Hluboké, dorazí kolem sedmdesáti reprezentantů. Chceme s nimi formou různých workshopů pracovat na tématech jako média, fyzio, zdraví, teambuildingové aktivity. Chceme poznat, jak jsou na tom sportovci napříč disciplínami. Naší ambicí je být úspěšný a být úspěšný se nerovná být průměrný a spokojit se s umístěními pod stupni vítězů.