Zvláštní a zároveň skvělé, hodnotila Ledecká návrat. Přivítání ji dojalo

Až do závěrečné jízdy nepoznala přemožitelku. Neznalí pozorovatelé by rozhodně netipovali, že se Ledecká v této sezoně postavila na start Světového poháru vůbec poprvé. „Byla jsem trochu nervózní, ale to k závodům patří,“ hodnotila v nahrávce pro česká média.

„Nezvyk spíše je, že nejsem tak zajetá do sezony, jak obvykle touto dobou bývám. Jela jsem poprvé, proto to bylo zvláštní a zároveň skvělé.“

Do zápolení na svazích se vrátila skvěle připravená a dnes už zkušenou snowboardistku nedokázaly zaskočit ani soupeřky. „Očekávala jsem, že pole bude vyrovnané. Všechny holky jezdí výborně, takže není radno někoho podceňovat. Snažila jsem se jet nejlíp, jak umím.“

Na první Rakušanku Schöffmannovou nakonec ztratila pouhých pět setin, ale v předchozích jízdách dominovala tak, jak bývalo dříve zvykem.

„Ostatní holky už jsou rozježděné, pro ně není závodění nic nového. Já jsem se ještě musela oťukat a myslím, že jsme to s týmem zvládli výborně,“ pochvalovala si.

Před sezonou trenéra Justina Reitera doplnily nové tváře – servisman Guntram Mathis a kondiční trenér Jaroslav Blažek, kteří prožívali atmosféru Světového poháru vůbec poprvé.

„Musím všechny moc pochválit, Tschunti (Guntram Mathis) si odbyl svoji premiéru a Jarda vlastně taky. Ani jeden z nich zkušenosti ze snowboardových závodů neměl. Jsem na ně moc pyšná, jak to zvládli,“ ocenila.

Veškerá příprava navíc probíhala v rekordně krátkém čase. Po dvou operacích klíční kosti, kterou si zlomila na konci léta, začala Ledecká s plnohodnotným tréninkem až v únoru. „Musím poděkovat Justinovi, že mě dokázal skvěle připravit.“

NÁVRAT. Ester Ledecká během kvalifikace Světového poháru ve slovinské Rogle.

Spolehnout se mohla i na precizně připravený snowboard, díky němuž mohla opět řádit, byť na nejvyšší stupínek ještě nedosáhla. „Samozřejmě musíme ještě na některých věcech zapracovat, ale to je hlavně na mně.“

Comeback si Ledecká užila i díky soupeřům, kteří ji přivítali zpátky s otevřenou náručí. „Bylo to dojemné a strašně hezké. Všichni kluci a holky za mnou chodili a vítali mě. Jsem nesmírně vděčná, že tady máme takové prostředí,“ vyprávěla nadšeně Ledecká, která naposledy závodila na snowboardu během zimní olympiády v Pekingu.

A návrat dcery s nadšením sledovali i rodiče Janek a Zuzana Ledečtí. „Moc si vážím, že za mnou přijeli a fandili mi.“

V rámci poděkování Ledecká nezapomněla ani na lékaře, kteří usilovali o její rychlý návrat. „Ještě jednou děkuju všem doktorům, kteří mě postavili zpátky na kopec.“

Právě na zasněžených svazích se cítí nejlépe. A při pohledu na výsledky se není čemu divit.