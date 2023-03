Bikiny party a triumf s číslem 21. Škoda, že teď nemůžu na lyže, litovala Ledecká

V osmifinále vyhrála o sekundu a půl.

Čtvrtfinále bylo vlastně nejtěsnější, vítězku tohoto ročníku Světového poháru Julii Zoggovou porazila o 19 setin. V semifinále vrátila tři dny starou porážku z Rogly Sabine Schöffmannové a ve finále zkazila radost domácím fanouškům, když nedala šanci Němce Ramoně Hofmeisterové.

Další parádní podívanou připravila Ester Ledecká českým fanouškům.

Hned druhý závod po návratu proměnila v suverénní triumf.

Ester Ledecká si jede za triumfem v paralelním slalomu v Berchtesgadenu.

„Díky všem, za to, jak mě přivítali. Ani nevíte, jak ráda jsem po zranění zpátky. Bylo pro mě hodně nudné, když jsem nemohla závodit,“ připomněla asi nejtěžší období kariéry, kdy musela skoro celou sezonu vynechat kvůli zlomenině klíční kosti.

I tak stihla aspoň dva závody a zvládla je ve velkém stylu.

Díky triumfu v Berchtesgadenu si znovu na snowboardu vylepšila bilanci. Z 57 závodů ve Světovém poháru jich vyhrála rovných 21. Na jednom prkně tak neuvěřitelnou skoro 37procentní úspěšnost.

Asi i proto klasicky děkovala celému týmu. Fyzioterapeutovi, servismanovi i snowboardovému trenérovi Justinu Reiterovi.

„Za to, jak mě v tak strašně krátkém intervalu připravil na dvě disciplíny (obří i klasický slalom) a ještě tak, že jsem mohla v obou závodech být ve velkém finále a napodruhé ho vyhrát. Možná je to první klasický slalom, který jsme spolu jeli jako trenér a závodník,“ popisovala.

O čem ještě po závodě mluvila?

O srovnání se závodem v Rogle.

Jiné to bylo v tom, že tady se jel slalom a v Rogle obří slalom. Taky tady bylo hezčí počasí, daleko vyšší teploty, takže to byla taková trochu bikiny party. Bohužel jsme je nikdo neměli, takže nám bylo fakt vedro. Ale hrozně jsem si to užila, bylo to super.

O celkové připravenosti

Rozhodně jsem byla připravenější na závodní rytmus. Když závodíte po tak dlouhé době, nedá se to moc natrénovat, přitom ten den je vyčerpávající. Během závodu zažíváte prostoje, které v tréninku nejsou. Celý den má jiné tempo, jinak utíká. Jsem ráda, že jsem si to v Rogle odzkoušela a takhle rychle se adaptovala. Jen je škoda, že nemůžu zpátky na lyže, dát si nějaké závody a rozjezdit se stejně pěkně jako na snowboardu.

O sezoně

Byla jiná než kterékoliv předchozí. Bylo to poprvé, co jsem skoro celou sezonu vynechala. Ale jsem ráda, že se mi podařilo alespoň do jejího závěru naskočit, a navíc ještě takhle úspěšně.

Zlatá jí sluší! 🥇 Ester Ledecká opět kraluje snowboardistkám v paralelním obřím slalomu a vítězí v posledním svěťáku sezóny v Německu!



Smekáme, šampionko! 🥇 #olympijskytym #worldcup @czeskisnowboard #hrdost pic.twitter.com/4TXO3oxp8D — Český olympijský tým (@olympijskytym) March 18, 2023

O tom, co bylo nejtěžší

Jestli čekání, nebo vracení se do formy? Obojí bylo těžké. Moc času se připravit jsme neměli, ale myslím, že jsme to zvládli. Navíc jsme se zvládli připravit na dvě disciplíny na snowboardu, protože klasický slalom jsem jela možná po třech letech. V poslední době jsem se soustředila hlavně na obří slalom (olympijská disciplína). O to jsem raději, že se mi povedlo takhle úspěšně naskočit zpátky.

O poučení z této zimy

Možná čekáte nějaké moudro, ale nic ze mě nevypadne (smích). Naučila jsem se akorát to, že mi snowboarding i lyžování strašně chybělo. Jsem ráda, že jsem zpátky na kopci a dělám to, co miluju. Strašně mě to baví.