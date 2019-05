Dělali jsme jednoduché chyby, lituje plzeňský střelec Tonar

Bylo to špatné od začátku?

To asi ne. Ale v první půli jsme měli výpadek 15 až 20 minut a to rozhodlo. Dělali jsme jednoduché chyby v nacvičených šablonách, volili jsme špatná řešení, neproměňovali šance. Každý to chtěl vzít na sebe, kupili jsme chybu na chybu.

Tím jste Karvinou nakopli, pak už asi bylo těžké ji zastavit?

Oni mají zkušený mančaft, trestali každou chybu a získali klíčový náskok. Naopak my jsme neproměňovali šance. Čím víc se blížil poločas, bylo to nervóznější.

Zdálo se, že jejich gólman měl vaše střelce dokonale načtené...

My jsme mu to hodně ulehčili, hodně ran bylo nepřipravených a on si to dobře našel. Marjanovič je hodně zkušený brankář.

Bylo rozhodnuto už po půli, kterou jste prohráli o šest gólů?

Hotovo nebylo, ale ten náskok byl rozhodující. Ve druhém poločase byla Karviná pořád o pět, šest gólů vpředu. Nám se nepovedlo dostat se na bližší kontakt. I když jsme to honili, jak se dalo, bohužel to nestačilo. Soupeř to úplně v pohodě udržel a bude mít doma mečbol.

Jak těžké bude dostat finálovou sérii ještě jednou do Plzně?

Hážeme to za hlavu, ve středu nás čeká nový zápas. Ty mančafty jsou vyrovnané. Doufám, že už jsme si všechno špatné vybrali a ve středu vyhrajeme.

Co lze udělat do středečního zápasu v Karviné?

Rozebereme si to na videu. Těžko teď budeme měnit zažité kombinace. U systému zůstaneme, ale musíme ho hrát lépe.