Karvinští házenkáři se jedou do Plzně rvát o titul

„Loni jsme zisk titulu slavili v Plzni, takže možná našim klukům prospěje, že nebudou hrát před tolika našimi fanoušky jako v Karviné,“ řekl Marek Monczka, spojka Karviné.

Připustil, že středeční domácí souboj, v němž Plzeň srovnala stav série na 2:2, nezvládli psychicky. „Každý si už asi myslel, že to máme v kapse, ale neměli jsme. Musíme bojovat dál,“ upozornil Monczka.

„Loni jsme v Plzni vyhráli dvakrát, uspěli jsme tam i v předchozím finálovém zápase, takže nám nezbývá nic jiného než se dát do kupy a v neděli se pokusit o to, co se nám tam povedlo před týdnem,“ připomněl karvinský trenér Marek Michalisko výhru 29:22.

Uznal, že to bude psychicky hodně těžké. „Rozdáme si to už jen v jednom utkání a vyhraje ten lepší,“ podotkl kouč. „Výhodu má Plzeň, ale doma také bude pod tlakem. My musíme zvednout hlavy. Nevzdáváme se. Jedeme dál.“

Michalisko odmítá, že by se na Karvinských projevovala únava. „Ta je na obou týmech. Budeme bojovat,“ prohlásil.