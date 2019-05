Překazí Karviné zlaté oslavy? Jedeme vyrovnat, hlásí plzeňský kouč

„Vedeme v sérii 2:1 a hrajeme doma, to je ideální stav. To je to, proč jsme celý rok dřeli a stálo nás to spoustu sil. Ale víme, že poslední krok je nejtěžší a čeká nás těžký zápas. Chceme však vyhrát i pro naše fanoušky, abychom se jim odvděčili za skvělé povzbuzování,“ hlásil Dominik Solák, vytáhlá spojka obhájců titulu z Karviné.

Slezané minulou neděli zlomili letošní domácí neporazitelnost Talentu, zaslouženě si odvezli výhru 29:22. Ale Plzeň je odhodlaná mistrovské oslavy soupeře ještě překazit a vynutit si pátou bitvu, která by se odehrála v hale na Slovanech v neděli od 10.30 hodin.

„Jedeme do Karviné s cílem sérii vyrovnat,“ řekl odhodlaně plzeňský kouč Michal Tonar. „Doma jsme byli dlouho neporažení, to teď skončilo. Karviná tam měla v sezoně jedno domácí zaváhání, třeba teď přijde druhé. My pro to uděláme všechno. Ukázali jsme si chyby, které jsme udělali v minulém utkání a věřím, že máme zkušený tým, který se o titul ještě popere.“

Středeční zápas v beznadějně vyprodané karvinské hale začíná v 17 hodin, živě jej přenáší program ČT Sport.

„Rozhodně nás čeká těžší zápas, než ten v neděli. Ten nám vyšel parádně, ale každé utkání je jiné a ve středu se začne znovu od nuly. Plzeň teď už musí a určitě bude hrát s maximálním nasazením. My musíme dřít ještě více než doposud,“ varoval Marek Michalisko, trenér Karvinských.

Klíčové bude, jak se Plzeň dokáže prosadit v koncovce. „Porážku jsme hodili za hlavu a doufám, že to špatné už jsme si vybrali,“ řekl Michal Tonar mladší, spojka Talentu. Nadechne se tým k obratu?