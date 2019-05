I plzeňský Šindelář zažije páté finále házenkářské extraligy poprvé

„Výhra v Karviné je pro nás po předchozím domácím zápase, který nám hrubě nevyšel, vzpruha. Ale teď už se musíme soustředit na další utkání, to bude nejdůležitější. Je potřeba zachovat chladnou hlavu,“ říká 32letý házenkář.

Co udělat pro to, abyste ten poslední zvládli? Zahrát ještě lépe než ve středu v Karviné?

To určitě. Vyrukovali jsme na ně s jiným systémem. Teď musíme probrat, jak oni asi zareagují. V každém případě ale musíme ten zápas minimálně stejně poctivě odmakat.

Oba mančafty se dobře znají, těžko se překvapíte. Je to už teď spíš taktická bitva?

Bude to hlavně o hlavách. A odpočinku, ta série je hodně náročná i cestování. Snažíme se tedy pořádně zregenerovat.

V krátkém sledu s nimi budete hrát už popáté. Není to otrava?

(usměje se)Není. Vždyť je to finále extraligy. A to jsme chtěli hrát.

Vy svádíte na brankovišti nesmlouvavé bitvy s jejich obrovitými pivoty. Je i z tohoto pohledu pro vás ta série nejtěžší?

Nemyslím si, to je pro každého hráče stejné. Na žádném postu si nic nedarujeme.

Vaše dvě výhry byly vždy podpořené výborným výkonem gólmana. Myslíte, že to tak bude muset být i do třetice?

Oni to jsou spojené nádoby. Karel v Karviné vychytal spoustu jasných šancí, to nám nesmírně pomohlo.

Karviná hází v celé sérii víc sedmiček. Máte pro to vysvětlení?

To je tím jejich systémem hry bez brankáře v sedmi lidech, oni mají v útoku prakticky vždy přesilovku.

S Plzní jste byl u všech titulů i dvou druhých míst, ale rozhodující pátý zápas zažijete poprvé...

To máte pravdu. Ale neřekl bych, že by to je výrazně jiné. Pořád musíme třetí zápas vyhrát a jedno, jestli za stavu 2:0 nebo 2:2.

Asi se shodneme, že pro házenou je to skvělé finále?

Jasně, na obou týmech je vidět, že do toho jdou po hlavě. Haly jsou doslova narvané. Je to dobrá propagace házené.