Plzeň poprvé v sezoně prohrála doma. Házenkářský titul se jí vzdaluje

Už ve středu tak obhájci titulu před svými fanoušky mohou celou sérii rozhodnout.

„Karviná je blíž, situace je pro ni o něco jednodušší. Ale my uděláme všechno pro to, abychom to protáhli až do pátého zápasu. Dokud jeden z týmu nezíská třetí vítězství, nic nekončí,“ burcoval plzeňský kouč Michal Tonar.

I Karvinští ještě nejásají, byť udělali k obhajobě titulu výrazný krok. „Už jsme spolu hráli tolikrát, že herně se nemáme čím překvapit. Bude záležet na tom, jak se hráči připraví mentálně a zvládnou to v hlavách. My do toho dáme všechno a chceme to doma urvat za každou cenu, i kdybychom na hřišti měli zemřít,“ prohlásil Dominik Solák, spojka Slezanů.

Talent ztratil duel děsivým úsekem v prvním poločase. Ve 12. minutě Tonar poslal domácí do vedení 4:2. Jenže za další čtvrt hodinu se Plzeňané dokázali proti precizní obraně a skvělému gólmanovi Marjanovičovi prosadit pouze jedinkrát a Karviná přetočila skóre na 5:12! Tenhle úsek domácím zničil plány i sebevědomí.

„Byli jsme lehkovážní, u některých hráčů mi přišlo, že si trošku mysleli, že získat druhý bod bude jednodušší. Za nerozhodného stavu uděláme dvě tři špatná rozhodnutí, jdeme do minus pěti a začneme zbytečně zmatkovat. To se nesmí stávat, zvlášť v takových zápasech,“ zlobil se kouč Tonar.

A to ještě brankář Šmíd několika výtečnými zákroky držel domácí ve hře. Talent dřel, po pauze se snažil rivalovi přiblížit a ve 37. minutě Ivančev snižoval na 13:17. Jenže Karviná šňůrou pěti gólů v řadě znovu odskočila, tentokrát až na devítibrankový rozdíl (13:22). A Plzni už pak nedovolila přiblížit se na méně než pětigólové manko.

„Nebylo to ono, už druhý zápas máme špatnou koncovku. Teď máme dva dny na to, abychom si to srovnali. Máme zkušený tým a věřím, že se o to ještě popereme,“ konstatoval trenér Tonar.

Čtvrté finále se hraje v Karviné ve středu od 17 hodin.