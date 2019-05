Boj o zlato! Urvou titul házenkáři Plzně, nebo Karviné?

„Není kam couvnout. My jsme věřili, že to doma uhrajeme. Celou sezonu jsme se snažili o to, abychom hráli rozhodující zápas před naším publikem. Teď to tady máme, co víc si přát,“ říkal Jan Štochl, sportovní manažer plzeňského Talentu.

Utkání bude živě na webu ČT Sport a na HBB TV. Závěr zápasu od 12.10 na obrazovkách ČT Sport.

Zatím má plnou hlavu starostí s organizací zápasu, o který je v Plzni enormní zájem. V předprodeji vstupenky rychle zmizely, další stovky jich budou k mání až v den zápasu. Pokladna městské haly na Slovanech se otevře v 9 hodin.

Každý chce být u toho, střetávají se dva nejúspěšnější celky v samostatné historii. Karviná se pyšní jedenácti tituly, Plzeň jich má na kontě pět. A o jednom už pátá bitva rozhodovala, Kovopetrol porazil v roce 1999 doma Frýdek-Místek.

V brance s bratry Štochlovými a se současným koučem Michalem Tonarem na pravé spojce. „My jsme tehdy věřili, že vyhrajeme. Nevím, jak to mají kluci, ale rozložení sil je teď jiné,“ uznal Jan Štochl, že zatímco tehdy byla Plzeň jasným favoritem, teď má proti sobě nesmírně kvalitního soupeře.

Karviná už navíc ve finále jednou v Plzni vyhrála, Talent selhal ve třetím zápase. „Snad máme natolik zkušený mančaft, aby se z toho poučil,“ věří před rozhodující bitvou plzeňský trenér Michal Tonar.

Obhájce titulu měl ve středu doma mečbol. A nejen to, připravené už byly i oslavy titulu. Ale ty se musely minimálně odsunout.

„Teď je Plzeň ve výhodě, ale máme ještě jeden zápas před sebou. Už jsme tam vyhráli, a tak je to třeba zopakovat,“ prohlásil karvinský kouč Marek Michalisko.

Kanonýr Marek Monczka byl před cestou na západ Čech ještě sebevědomější. „Myslím si, že to dotáhneme. Možná nám pomůže, že nebudeme hrát před tolika fanoušky, kluci snad nebudou tak nervózní,“ dodal Monczka, který jedenácti góly střelecky táhl svůj tým.