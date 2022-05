ONLINE: Jede se pátá etapa Gira. Cavendish ani Ewan se do spurtu nezapojí

Start ve městě Catania připomene cyklistům úterní etapu, první desítky kilometrů totiž pojedou pod dohledem Etny. Trasa vede nejprve po východním pobřeží Sicílie, než se stočí do vnitrozemí na první spurterskou prémii dne.

ONLINE: 5. etapa Gira sledujte podrobnou online reportáž

Hned po ní na peloton čeká jediné středeční klasifikované stoupání – vrchol Portella Mandrazzi. Stoupání na něj je dlouhé téměř dvacet kilometrů, průměrný sklon však činí pouhá čtyři procenta. Závodníkům by tedy nemělo dělat větší problém ho zvládnout.

Po sjezdu z Portella Mandrazzi se cyklisté dostanou na severní pobřeží italského ostrova a podél něj dojedou až do cílového města. Žralok z Messiny, jak se říká Vincenzovi Nibalimu, je součástí pelotonu, ovšem organizátoři mu příliš možností, jak coby vrchař zvítězit ve svém rodišti, nedali. Naopak vše hraje pro další souboj spurterů.

Pokud zvládne stoupání na Portella Mandrazzi, je největším favoritem na vítězství Mark Cavendish. Výjezd na Etnu zvládl v poklidu, s myšlenkou na dnešní šanci na další triumf.

„Mark přijel na Giro v nejlepší možné kondici,“ pochvaloval si trenér jeho týmu Quick-Step Vasilis Anastopoulos. Před italskou Grand Tour strávil Cavendish tréninkový kemp v Řecku. Stejný, jako absolvoval před loňskou Tour, na které zapsal čtyři vítězství.

„Myslím, že letos je lehčí, ale také silnější a rychlejší. Hlavně je Mark spokojený a pozitivně naladěný. Už před Girem byl uvolněný, protože věděl, že odvedl spoustu práce,“ rozpovídal se o Britovi Anastopoulos pro CyclingNews.com.

První vítězství v sezoně by chtěl konečně zapsat Arnaud Démare, který v neděli na Cavendishe těsně nestačil. Na třetím místě tehdy dojel Fernando Gaviria, i ten patří k favoritům středečního dojezdu, stejně jako Caleb Ewan nebo Biniam Girmay, týmový kolega Jana Hirta.

Do spurtu se nejspíš zapojí i Mathieu van der Poel, který ještě v neděli pomáhal rozjíždět spurt Jakubu Mareczkovi. Etapu na Etnu ale Marezcko nezvládl a z Gira odstoupil. Van der Poel tak bude mít znovu zcela volné ruce.

V růžové by měl i po středě zůstat Juan Pedro López. Osmdesát závěrečných kilometrů podél Středozemního moře ovšem hrozí bočním větrem, jezdci na celkové pořadí tedy určitě nebudou chtít nic podcenit. Minulost prokázala, že pokud zaspíte na bočním větru, můžete se probudit hluboko v poli poražených. Možná se tak diváci dočkají terezínů a trhání pelotonu.

Kvůli večernímu přesunu na pevninskou Itálii potřebovali organizátoři dřívější dojezd do cíle, startuje se proto už v 11:30 a do Messiny by měli cyklisté dorazit kolem 16:00.

Který z nich protne pásku jako první?