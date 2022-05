Contadorův učeň Juanpe López. Utekl od fotbalu, aby zářil na kole

Na to, že se cyklista s příjmením López na Giru převleče do růžového dresu, zase nebyly nijak extrémní kurzy. Jen se měl jmenoval Miguel Ángel.

Tohle je ale Juan Pedro.

Že se neznáte? Tak se seznamte!

„Pro mě je celé tohle, co se děje, splněný sen. Ze silnic v okolí Lebrije k růžovému dresu,“ napsal si po úterní etapě na Instagram. „Z tohoto snu mě nikdo neprobudí.“

Na fotce je vidět, jak leží v posteli v růžovém dresu i se lvíčkem, kterého dostal na pódiu při vyhlašování.

Jak by ne, vždyť tohle čekal málokdo.

Ona to vůbec byla etapa obou Lópezů.

Superman tentokrát nebyl Supermanem, ale jen člověkem, když krátce po startu vzdal kvůli zranění levé kyčle. Zatímco on nastupoval do vozu Astany, jeho jmenovec ukrajoval kilometry v úniku, aby vůbec dostal šanci rvát se o růžovou.

„V průběhu etapy jsem o tom ani nepřemýšlel, chtěl jsem hlavně vyhrát. Ale nakonec jsme měli tak velký náskok, že i tohle byla varianta,“ líčil.

Juan Pedro López, španělský cyklista ze stáje Trek ve 4. etapě Gira.

Peloton uprchlíkům během dne povolil odjet až o 11 minut, čehož tenhle 24letý mladík využil. V posledních metrech sice na vrcholu Etny nestačil na Lennarda Kämnu, ale mrzet ho to nemuselo, byť vztekle praštil do řídítek, když projížděl cílem.

„Já totiž ze začátku nevěřil, že bych vážně mohl vést. Až po deseti minutách mi to došlo. A teď si ho užiju!“ těší se.

Učení u pana Contadora

Doma mu říkají Juanpe, což je spojení jeho dvou jmen.

Malý Juanpe vůbec nemusel být cyklistou. Odmala je velkým fanouškem fotbalového Betisu a vždycky tajně doufal, že by se právě fotbalem mohl živit.

Postupně ale poznával, že až takový talent nemá, naopak ho začala lákat cyklistika.

Před osmi lety se stal juniorským mistrem Andalusie jak v klasickém závodě, tak i v časovce. Nelenil a rozhodl se přihlásit do kempu pro mladé talenty Alberta Contadora.

Jenže do Komety ho napoprvé nevzali.

„Jasně, bylo to zklamání, ale já neházel ručník do ringu. Dál jsem dřel a za rok to zkusil znovu. A tentokrát to vyšlo. Když mi pak řekli, že bych mohl být profesionálním cyklistou, byl to pro mě obří úspěch,“ líčil.

Contadorův tým sídlil v Pintu, rodišti legendárního závodníka. A El Pistolero ho stvořil z jednoduchého důvodu - aby pomohl mladým talentům na rozpadající a ekonomicky vyhladovělé amatérské scéně ve Španělsku.

Že se mu to daří, to všichni v úterý odpoledne viděli na Etně.

Juanpe López každopádně do týmu skvěle zapadl. Když měl odpovědět na otázku, jaký je jeho talent, o kterém nikdo neví, řekl: „Že dokážu vyjít úplně s každým, myslím, že jsem vážně vstřícný.“

Jen málokdy ho vidíte se mračit. Proto byl tenhle věčně usměvavý mladík oblíbený. Prošel všemi kategoriemi akademie Komety, vyhrál třeba i špičkové amatérské závody ve Španělsku, jako je Vuelta a Bidasoa.

Přitom start neměl úplně jednoduchý.

„Když López přišel, byli jsme na soustředění v Itálii, kde s námi na Stelvio vyjížděl i Alberto. I on mu říkal, že má ještě pár kilo navíc, že musí zhubnout. Ale hned bylo vidět, jak obrovským talentem je,“ říká Jacinto Vidarte, bývalý tiskový mluvčí Contadora i jeho týmu.

A tak hubnul a vítězil, až před třemi roky dostal laso od Treku.

Jak dlouho vydrží?

Ze stáže se rychle stala klasická smlouva, které v americké stáji rozhodně nelitují.

Už loni si na Vueltě vyzkoušel pozici lídra, když odstoupil Giulio Ciccone. A zvládl ji velmi slušně, když na své druhé Grand Tour dojel třináctý a získal cenné zkušenosti.

Letos zase dojel jedenáctý na Baskicku a bylo znát, že formu před Girem má, hlavně v horách, kde se dokázal držet s nejlepšími.

Proto to zase takové překvapení na Etně nebylo.

López se zároveň stal prvním Španělem v růžovém právě od Contadora v roce 2015. Jeho kariéra je jednoduše spjatá s legendárním španělským vrchařem.

„Každý se mě na Alberta ptal. A já se musel přiznat, že když na Etně v roce 2011 vyhrál, neviděl jsem to. V té době jsem cyklistiku ještě tolik neřešil, takže jsem se na ten závod díval až zpětně na videích,“ smál se.

Teď mu i jeho mentor a velký vzor gratuloval.

Otázkou je, jak dlouho může tenhle jeho růžový sen trvat.

„Já sám nemám ponětí, jak dlouho můžu Giro vést. Budu to muset brát den za dnem a uvidíme, jak to půjde. Každopádně budu růžový trikot hrdě bránit,“ říká.

Cyklisté se vydávají na trasu páté etapy Gira z Catanie do Messiny. Ve fialové Mathieu van der Poel, v růžové Juan Pedro López.

Momentálně má k dobru 39 sekund před Lennardem Kämnou a minutu a 42 sekund před prvním velkým favoritem Simonem Yatesem.

A ne, López není v horách žádné ořezávátko. Už v pátek je na programu etapa s 4500 výškovými metry. Tu by měl ale bez větších problémů přežít.

V neděli pak na cyklisty čeká obávaný Blockhaus - nejspíš první opravdový test jeho šancí.

„Ale já se tím nestresuju. Nejspíš o dres někdy přijdu, ale rozhodně se ho nevzdám zadarmo,“ říká.

Může jen překvapit.