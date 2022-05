ONLINE: Giro pokračuje po rovině. Dojde k dalšímu souboji sprinterů?

Scalea, cílové město šestého dějství, je tradiční destinací italské Grand Tour. Aby zde ale etapa končila, se stalo naposledy před 22 lety.

Tehdy z toho byla velká česká radost. Pro vítězství si zde totiž dosprintoval Ján Svorada a přidal do své sbírky páté vítězství z tohoto závodu.

I tentokrát se čeká souboj těch nejrychlejších mužů pelotonu. Trasa je totiž k tomu přímo stvořená.

Na 192 kilometrech čeká jen jedna vrchařská prémie čtvrté kategorie. I kdyby zde někteří sprinteři ztratili, na návrat do pelotonu budou mít dostatek času, jelikož z vrcholu do cíle zbývá více než 157 kilometrů.

Ty už navíc nijak náročné nebudou a až na pár brdků vedou víceméně po rovině.

 @giroditalia Stage 6



 Palmi -  Scalea, 192 km



⏰ 12:35 - 17:20 (CET)



⚠️: A largely flat route will drive the riders from Palmi to Scalea, it should be another opportunity for the sprinters.



: @eurosport