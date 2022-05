Místo radosti agonie. Jak Etna pohřbila plány Astany i Jumba

Den plný agonie.

I tak o něm můžou Astana s Jumbem hovořit. Ani jedna stáj asi nečekala, že hned po prvním horském dojezdu prakticky zhasnou jejich šance na růžový dres.

„Ale stalo se to nejhorší, co se stát mohlo. Nevypadl jim jen hlavní lídr, v celkovém pořadí ztratili i lidé ve druhém sledu,“ připomíná Daniel Benson ze serveru Velonews.

Jak se to přihodilo?

První pohromu zažili krátce po startu v Astaně. I když v týmu o ní jistojistě věděli už před startem.

Miguel Ángel López, lídr sestavy, si totiž z maďarských etap přivezl do Itálie bolestivé zranění levého boku.

Doufal, že o volném dni se jakž takž vykurýruje, ale nepovedlo se. Navíc hned po startu na stejnou stranu těla upadl znovu a hned v prvních kilometrech bylo vidět, jak Kolumbijec mluví se svým týmovým vozem. Bylo jasné, že něco není v pořádku.

Potlučený Miguel Ángel López mluví se sportovním ředitelem.

Trvalo pak jen chvíli, než z kola slezl a nastoupil do auta. Giro pro něj v první italské etapě skončilo.

„Bohužel, Miguel Ángel López musel odstoupit krátce po začátku čtvrté etapy,“ oznámila stáj na sociálních sítích. „Poslední dny ho trápilo zranění levé kyčle. Další informace o zdraví Miguela sdělíme, až budeme vědět víc od týmového lékaře.“

Osmadvacetiletý cyklista tak natáhl hodně nelichotivou bilanci.

Už čtvrtou Grand Tour za sebou totiž nedokončil. V roce 2020 havaroval během úvodní časovky Gira. Loni na Tour kvůli sporu s týmem skončil po osmnácté etapě a odletěl na olympiádu do Tokia.

Z Vuelty pak kontroverzně odstoupil v průběhu 20. etapy, když mu ujela skupina favoritů, a on tak ztrácel celkové pódium.

Kvůli tomu v Movistaru skončil a vrátil se do Astany, kde dojel třetí na Giru v roce 2018. Doufal, že mu to dá ten správný impulz, který potřeboval. Takhle si Giro nepředstavoval.

„Je to zklamání. Nevěděl jsem, že je to tak vážné, nemám ponětí, co se stalo,“ říkal v cíli týmový kolega Joe Dombrowski.

Nebyl to jediný problém Astany.

Černý den totiž pokračoval při cílovém stoupání na Etnu.

Paradoxně v tom měl prsty muž, který to tady dobře zná.

Rodilý Sicilan Vincenzo Nibali si své loučení s milovaným závodem představoval na domácí půdě jinak, ne že ztratí dvě a půl minuty na své největší konkurenty Carapaze, Yatese a spol.

ZKLAMÁNÍ. Vincenzo Nibali (vlevo) dojíždí do cíle na Etně daleko za favority.

„Ale na druhou stranu, vždycky jsem nejlepší až ve třetím týdnu. Díky své vytrvalosti pak můžu nějaký čas nahnat,“ věří Žralok, že ještě nemusí být vše ztracené.

Tak či tak to vypadá, že Astana bude muset změnit své plány a více improvizovat.

„Později v závodě bude více příležitostí,“ řekl Dombrowski. „Už dnes mi v týmu říkali, že můžu jít o do úniku, že mám volnost. Zkusil jsem to, ale dneska jsem trpěl.“

„Je zřejmé, že budeme muset provést úpravy našich plánů,“ uznává i sportovní ředitel Astany Stefano Zanini. „Odteď budeme brát Giro den za dnem a o taktice se pobavíme s dalšími lídry týmu.“

Tome, co s tebou?

V hodně podobné situaci je hned po prvním horském testu také Jumbo-Visma.

To na Giro přijelo s Tomem Dumoulinem, který dostal první šanci vést tým na třítýdenní akci poté, co na půl roku přerušil kariéru a znovu hledal lásku ke kolu.

A i jeho naděje se zhroutily osm a půl kilometru před cílem na svazích Etny.

Na nejlepší ztratil skoro sedm minut.

Vyšťavený Tom Dumoulin při stoupání na Etnu.

„Big Tom! Big Tom!“ volali na něj italští fanoušci v cíli v naději, že upoutají jeho pozornost. On ale neměl chuť se s nimi fotit.

Jeho sen o maglia rosa je pryč - a to do cíle zbývá stále 17 etap.

„Prostě se necítím dobře, tak to je. Tvrdě jsem pracoval, abych se sem dostal v nejlepší formě, ale momentálně nemám nohy. Nevím proč, ale je to tak,“ řekl.

Lídr Jumba vypadl ze zadní části pelotonu ve chvíli, kdy tempo na čele balíku zrychlil Ineos. Na to jednoduše neměl.

Přitom Dumoulin začal Giro ve slušné formě. Po maďarském trojboji byl třetí, jen 16 sekund od Mathieua van der Poela, pět sekund od Simona Yatese.

Byl na tom v porovnání s dalšími favority parádně, navíc v časovce vypadal velmi silně. Na obtížných sicilských svazích ale nedokázal držet tempo.

Když pak projížděl cílem, vypadal velmi unaveně. Klidně mohl odjet až k týmovému autobusu, ale zastavil se u skupiny reportérů. Vždycky mluvil, když vítězil i prohrával.

„Ráno jsem se cítil docela dobře, ale během cílového stoupání mě zradily nohy. Nemám žádné vysvětlení, nejsem nemocný ani zraněný. V tuto chvíli mám stejně málo odpovědí jako vy. Tělo nefunguje tak, jak jsem doufal,“ prozradil.

Podobně jako pro Astanu, ani pro Jumbo to nebyla jediná rána.

Spolu s Dumoulinem totiž v týmu věřili také Tobiasi Fossovi se Samem Oomenem. Ti ale dojeli bok po boku s Nibalim, taky dvě a půl minuty za skupinou favoritů.

„Když začal být kopec opravdu strmý a kluci přidali, chybělo mi poslední procento výkonu. Ale je ještě brzy, cesta na tomto Giru bude ještě dlouhá. Na mě Tom působil dobře, ale když vám chybí jen kousek, projeví se to. Teď holt půjdeme den za dnem a uvidíme, jaké budou naše šance,“ říká Nor Foss.

Nejlepším cyklistou Jumba je tak v průběžném hodnocení na 28. místě se ztrátou čtyř minut Gijs Leemreize.

Že ho neznáte? Není to ostuda.

Dvaadvacetiletý mladík žádné oslňující úspěchy zatím nemá. Loni byl čtvrtý na Aveniru a vyhrál Ronde d’Isard, teď to může být i on, kdo bude zachraňovat pýchu Jumba.

Tak či tak, jak Jumbo, tak i Astana budou muset nyní totálně překopat a změnit taktiku po následující týdny závodění.

To, s čím na Giro přijely, už dávno neplatí. Oba týmy musí hodně rychle stisknout tlačítko reset.

Jinak už zbývá jen delete - tedy vymazat.