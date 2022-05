ONLINE: Giro míří do kopců. Do úniku se dostal i Dumoulin

Jediná rovina bude na prvních deseti kilometrech, pak se cyklisté vydají od moře do vnitrozemí a zbytek trasy vede neustále nahoru-dolů.

Prvním náročnějším stoupáním dne je Passo Colla, které má 9,3 kilometru a v průměru 4,5 procenta. Následuje „jedničkové“ Monte Sirino (24,4 kilometru a 3,8 procenta) a poté strmé Monte Grande di Viggiano, které má na 6,6 kilometrech průměrný sklon 9,1 procenta a obsahuje i patnáctiprocentní rampy.

Posledním hodnoceným kopcem je La Sellata, který má 7,8 kilometru a 5,9 procenta.

Když ho cyklisté zdolají, žádný oddech je však nečeká. Do cíle totiž bude zbývat přes 23 kilometrů, během kterých musí ještě zdolat několik menších výjezdů včetně toho na cílovou čáru v Potenze, jenž má ve svém závěru třináct procent.

 @giroditalia Stage 7



 Diamante -  Potenza, 196 km



⏰ 11:40 - 17:20 (CET)



⚠️: Into the mountains today we go for a tough stage with over 4,500m of climbing.



: @eurosport #Giro#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/KKWsGCXZJz