ONLINE: Český biatlonový svátek pokračuje. Ženy bojují ve stíhačce

Při sprintu se Davidová dopustila dvou chyb a tak do stíhačky startuje s číslem 16. „Střílet dvakrát za jedna, to se může stát,“ popisovala v cíli. „Nehroutím se z toho, ale mohlo by to být i veselejší.“

Stíhací závod žen na 10 kilometrů Výkony biatlonistek sledujeme v podrobné reportáži.

Co si ale česká jednička pochvalovala, byla bouřlivá atmosféra v hledišti. „Zdejší kotel je neskutečný, já neslyšela na trati ani svůj vlastní dech.“

Do Světového poháru se vrátila Jessica Jislová, jež poslední měsíc bojovala se zraněním mezižeberních svalů, kvůli kterému vynechala i mistrovství světa v německém Oberhofu.

Ztráta Češek na startu 16. Davidová +1:08

41. Voborníková +1:50

44. Jislová +1:54

49. Charvátová +2:06

V Novém Městě předvedla bezchybnou střelbu, v běhu ale pochopitelně ztrácela. „Na trati jsem se trápila dost, bylo vidět, že jsem měla pauzu. Ale celkově to bylo super. Jsem hrozně ráda za to, že jsem tady jela, za všechny ty diváky,“ přiznala navrátivší závodnice, jejíž výkon ve sprintu stačil na 44. příčku.

Čtyři pozice před Jislovou startuje Tereza Voborníková. Mladá biatlonistka zažila ve Vysočina Areně kariérní premiéru, při které musela navštívit tři trestná kola. Jako zbytek českého týmu i ona vnímala masivní podporu.

„Ještě se mi nestalo, že by mi někde takhle fandili,“ tvrdila. „Normálně lidi ani moc nevnímám, tentokrát jsem však trochu popustila uši a snažila si je užít,“ vyprávěla po pátečním sprintu.

Do stíhačky proklouzla i Lucie Charvátová, která v pátek přidala k 7,5kilometrovému sprintu ještě 450 metrů na trestném kole. Do závodu vjíždí s číslem 49.

Páteční sprint žen si podmanily Norky, pro vítězství si doběhla střelecky bezchybná Marte Olsbuová-Röiselandová, druhé místo obsadila Ingrid Tandrevoldová, která musela navštívit jeden trestný okruh. Favoritkami jsou zkušené biatlonistky i nyní.

Kromě stíhacího závodu český tým těší i medailový ceremoniál, pro dodatečně získané bronzové medaile za ženskou štafetu na olympijských hrách v Soči 2014 si přišly Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Eva Puskarčíková a Jitka Landová.