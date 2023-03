Před cílem už jsem měla černo před očima. Jak se Jislová vrátila a zase se usmívala

Bylo na ní vidět, jak moc už ji na konci sprintu každý záběr bolí.

„V cílové rovince už jsem měla spíš černo před očima a těšila se, až si lehnu do sněhu,“ smála se Jessica Jislová.

Navrátivší mezi biatlonovou smetánku.

S čistou střelbou ale, z pochopitelných důvodů, slabším během obsadila v úvodním závodu biatlonistek v Novém Městě na Moravě 44. příčku.

„Na trati jsem se trápila dost. Bylo vidět, že jsem měla pauzu. Ale celkově to bylo super. Jsem hrozně ráda za to, že jsem tady jela, za všechny ty diváky. Neslyšela jsem ani sebe, jak do těch kopců hekám. Neměla jsem čas přemýšlet, jak moc už nemůžu. Lidi mě fakt vyhnali na každý kopec a já pak odpočívala ve sjezdu,“ líčila.

V závodě ji podržela hlavně střelba, kterou zvládla tak, jak si všichni fanoušci pamatují, že to umí.

Tedy precizně, bezchybně.

„Přitom jsem se jí dost bála. Dlouho jsem v zátěži nestřílela, takže jsem ráda, že jsem si to pohlídala. Se střelbou jsem naprosto spokojená, odvedla jsem to, na co teď mám. Běh se budu snažit v dalších závodech vylepšit,“ vyprávěla.

I kouč Jiří Holubec byl s výkonem české reprezentantky spokojený.

„Na střelnici to zvládla. A na to, že měsíc netrénovala a všechno na trati ztratila, to bylo fajn,“ uvedl.

Všichni ví, že za sebou nemá zrovna jednoduché období.

Přitom loni byla jasnou dvojkou české ženské reprezentace. Ženou, na kterou byl spoleh. Která výborně střílela a zvedala se i běžecky.

Hlavně proto loni ve Světovém poháru obsadila velmi slušné sedmnácté místo, přitom před dvěma lety byla v poháru osmašedesátá. Bez nadsázky skokanka sezony.

Letos se ale od Vánoc trápila.

Dlouho nevěděla proč, až se na Světovém poháru v Anterselvě skoro nemohla hnout, špatně se jí dýchalo, jak ji bolela žebra. Při rozhovoru si tehdy neustále rukou sahala na zbraň na zádech, snažila se ji posunout tak, aby ji nezatěžovala na místech, která ji nejvíc trápila.

Ještě v Itálii absolvovala rentgen, který toho ale moc neodhalil. Místo finální přípravy před mistrovstvím světa odjela do Česka na magnetickou rezonanci.

„Potřebujeme vyloučit, že je tam nějaký nález – únavová zlomenina. Ten mohl vzniknout těžkým kašlem, který měla během vánočních svátků dohromady s posilováním,“ vysvětloval fyzioterapeut Roman Karpíšek.

Únavová zlomenina se nepotvrdila, ale zranění mezižeberních svalů ano.

Lék? Nejspíš jen čas.

Jislová tak přišla o vrchol sezony, na který se rok připravovala. Dění sledovala jen v televizi, kde často překvapeně koukala, jak rychlé její soupeřky jsou.

„Kromě toho jsem také zkoumala, co kdo dělá na střelnici. To se mi mockrát nepřihodí, že bych měla možnost takhle detailně sledovat závody. Když sama závodím, zpětně si přenosy nepouštím,“ popisovala.

Ještě před deseti dny se přitom nedokázala bez bolesti vleže přetočit.

Až pak s týmem snad přišla na opravdovou příčinu a zdravotní stav se přece jen začal lepšit. Až tak, že trenérům před pár dny oznámila: „Hele, už nechci být doma, chci zpátky. Naštěstí byli všichni hodní a opravdu mě vzali zpět. A teď jsem tady.“

Během pátečního sprintu žádné omezení nepociťovala. Pochopitelně kromě bolavých nohou, ale to se po pauze dalo očekávat.

Otázkou je, jestli ji fanoušci ve Vysočina areně uvidí i v sobotním stíhacím závodu.

„Sedneme si k tomu. Ona sama si musí říct, jak se cítí a jestli to má cenu, nebo bude raději trénovat. Potřebujeme, aby byla připravená i v dalších týdnech,“ tvrdí Holubec.

Definitivní rozhodnutí o případném startu tak nejspíš padne až v sobotu ráno.

Podle toho, jak se Jislová bude cítit a podle toho, co taky řekne fyzioterapeut Roman Karpíšek. Dobrá zpráva z pátečního klání ale zní jasně.

Žebra už Jislovou v zátěži nebolí.