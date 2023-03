ONLINE: Nové Město ožívá biatlonem. Jak si vedou muži ve sprintu?

Většina favoritů, snad vyjma Norů, dnes startuje v pozdějších časech. „Na včerejším tréninku byla trať v místech, kde svítilo, měkčí. Se západem slunce se začala zrychlovat,“ vysvětloval pochopitelnou volbu pro server biatlon.cz trenér Michael Málek.

ONLINE: Sprint mužů v Novém Městě na Moravě Sledujeme v podrobné reportáži.

Největší eso - Michala Krčmáře - realizační tým nasadil do třetí startovní skupiny. „Nechtěli jsme dát Bimba (Krčmáře) do čtvrté skupiny, protože by strašně dlouho čekal na start. Tomča si sám řekl o čtvrtou skupinu,“ přiblížil, proč kometa nedávného mistrovství světa Tomáš Mikyska startuje až jako poslední z Čechů s číslem 87.

Mikyska - čtrnáctý muž vytrvalostního a hromadného závodu z mistrovství světa v Oberhofu - si s areálem v Novém Městě na Moravě navíc výborně rozumí.

České starty 3. Václavík (16:11:30)

39. Štvrtecký (16:29:30)

48. Krčmář (16:34:00)

65. Mareček (16:42:30)

87. Mikyska (16:53:30)

„Když jsem se v minulé sezoně trápil, zajel jsem v Novém Městě (na IBU Cupu) dva asi nejlepší závody za celou sezonu. Třeba se tam letos budu cítit stejně dobře a možná i líp,“ popsal.

Jak naváže na (zatím) životní výkony z Německa před domácím publikem?

Krčmář v této sezoně Světového poháru zaznamenal nejlepší výsledky právě ve sprintu. Na po sobě jdoucích podnicích v Annecy a na Pokljuce ani jednou nechyboval a skončil šestý a pátý. V Oberhofu dojel i s dvěma omyly na střelnici čtrnáctý.

Je to deset let, co Krčmář právě ve Vysočina Areně debutoval na mistrovství světa, ve štafetě tehdy před zaplněným stadionem uhájil šesté místo před Italem Hoferem.

Diváci poprvé ožijí při startu třetího muže - Adama Václavíka. Ten se však při sprintech v této sezoně Světového poháru trápí. Ve třech odjetých závodech napáchal na střelnici celkem 12 chyb.

Jako devětatřicátý vyjíždí na trať Jakub Štvrtecký, jenž v Oberhofu díky sedmému nejrychlejšímu běžeckému času skončil ve sprintu patnáctý. Ještě lépe se mu vedlo na začátku zimy v Hochfilzenu, kde bral kariérní osmé místo.

Jonáš Mareček vyjíždí s číslem 65. I on zaznamenal zatím nejlepší kariérní výsledek právě ve sprintu, když letos dojel na Pokljuce třiatřicátý.

Hlavním favoritem je bezpochyby lídr Světového poháru Johannes Bö. Fenomenální Nor v Oberhofu získal pět zlatých medailí, včetně té ze sprintu.

V Česku se navíc nepředstaví jeho nejbližší (přesto velmi vzdálený) konkurent. Druhý muž bodování Sturla Holm Lägreid odcestoval s pozitivním testem na covid.

V Novém Městě chybí rovněž jeden ze členů zlaté francouzské štafety z Oberhofu, Emilien Jacquelin z výkonnostních důvodů předčasně ukončil sezonu.