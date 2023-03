Medaile bych si rád schoval na příští rok, usmívá se šéftrenér Rybář

V posledních dvou případech se ale ve Vysočina Areně kvůli covidu muselo závodit bez fanoušků. Byly to hodně smutné časy?

Smutné to bylo všude. Samotné závodění je hlavě o sportovcích, ale atmosféru a výkony posouvají fanoušci, kteří závodníky ženou dopředu. A v prostředí, kdy je stadion ohromný a kdy jsou tribuny prázdné, je to trošku depresivní. Ale když jsou naopak plné, je to něco fantastického. Motor, který každého závodníka přinutí ukázat všechno, co umí a co v něm je.

Čím je český fanoušek tak specifický, že si dokázal na svou stranu získat i závodníky a závodnice z Norska, Německa, Itálie či Francie?

Český fanoušek je takový, že si chce závody užít a fandí všem. A to je ve sportu hrozně důležité. Není to o tom, že by měl na někoho pískat a fandit jen domácím. A proto se sem asi všichni světoví závodníci chtějí vracet. Protože si takovou atmosféru užili i oni, ze svého pohledu. A je jedno, jestli to byl Fourcade, Svendsen, nebo třeba někdo další z Norů. Ohromně si vážím toho, že to tady před covidem bylo vždy. Diváci, kteří přišli na tribuny nebo k tratím, byli fantastičtí. A jenom si přeju, aby to bylo po covidu stejné, jako to bylo před ním.

Důležité jsou ale určitě i výsledky a výkony české reprezentace. Před covidem jste měli k dispozici úžasnou generaci v čele s Gabrielou Koukalovou, Michalem Šlesingrem nebo Ondřejem Moravcem. Jak je to nyní?

Samozřejmě, když se výsledkově daří domácím, je atmosféra vždy ještě o to lepší. Už před olympiádou jsem říkal, že současná generace potřebuje dozrát. A myslím, že takové dozrání by mohlo přijít třeba příští rok na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Vše se směrovalo právě k domácímu šampionátu. Mistrovství světa v Oberhofu, které před pár dny skončilo, nám ukázalo, že se má český biatlon na co těšit. Jen doufám, že ta mladá generace udělá ještě ten další krok, abychom je viděli ještě více vepředu, než to bylo doteď.

V německém Oberhofu jste sice měli hned několik umístění v elitní desítce, ale medaile tentokrát necinkla. Schovali jste si ji do Vysočina Areny?

Já bych byl rád, kdybychom si to schovali do Nového Města na příští rok. (usmívá se) Samozřejmě by bylo hezké tady uspět už teď, dobré výsledky chceme vždy a všude a máme závodníky, kteří na ně mohou dosáhnout. Ale pro nás je nyní důležitý opravdu až ten příští rok.

Maskot Světového poháru biatlonistů v Novém Městě na Moravě.

Věříte tak, že čeští fanoušci v blízké budoucnosti budou mít v boji o medaile komu fandit?

Jsem hrozně rád, že se některým daří už v této sezoně. I když je pořád co zlepšovat. Ale ohromně důležité je, že máme mladé, kteří tým mohou doplnit. Asi nikdy nebudeme mít to, že by najednou vyskočilo pět dobrých závodníků. Generace mohou být silnější a slabší, ale stále nám to dává další prostor, aby mladí mohli trošku vyzrát a vyrůstat. Věřím, že v dalším čtyřletém období se máme na co těšit. A můžeme jen čekat na to, která z hvězdiček nám zase povyroste. Potenciál v týmu je. A já doufám, že to bude mít pokračování.