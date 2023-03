Hamza o SP v Novém Městě: Prázdné tribuny měly obrovské finanční dopady

„Hlavně první rok, kdy už bylo vše nachystané a vláda nám to zakázala několik hodin před začátkem, to bylo kruté,“ vzpomíná prezident Českého svazu biatlonu a zároveň šéf organizačního výboru novoměstských závodů Jiří Hamza. „I z hlediska finančního to pro nás mělo obrovské dopady.“

Ty, pokud se nemýlím, se stále nepodařilo úplně srovnat. Stále tam zůstává desetimilionová ztráta?

V podstatě se s tím skutečně pereme do letoška, kdy se ještě vyměňují poslední vstupenky z roku 2020. Ztráta se tak rozkládala do několika let. A až nyní bude všechno definitivně vyřešené.

Pro vás je jistě skvělou zprávou, že minimálně po oba víkendové dny bude Vysočina Arena vyprodaná. Jak to vnímáte?

Je vidět, že o biatlon je zájem. Myslím si, že tomu pomohly i výsledky na mistrovství světa, na kterém bylo vidět, že reprezentace jde nahoru. Musíme to ale brát s pokorou a poděkovat divákům, že přijdou.

Mluvíte-li o světovém šampionátu v německém Oberhofu, jak jste s ním byl spokojen? Medaile tentokrát necinkla, ale umístění českých závodníků v top 10 bylo hodně.

Myslím, že jsme na cestě, o které jsme před sezonou říkali, že na ni chceme být. Uvidíme, jestli se nám to podaří dotáhnout. Z hlediska dlouhodobé perspektivy je naše družstvo jedno z nejlepších na světě. Čtveřice Mikyska, Karlík, Mareček, Čtvrtecký, to všechno jsou kluci, kteří mají budoucnost před sebou. Všichni mají z juniorského mistrovství světa minimálně medaili, když ne titul. Takže myslím, že by to mohlo fungovat.

Fanoušky jistě potěšilo to, že v náročné době všeobecně rostoucích cen zůstalo vstupné na stejné úrovni jako v minulosti. Jak se to povedlo?

My jsme museli zůstat na stejné cenové relaci, abychom vůbec dotáhli ty výměny z roku 2020. Jinak by v tom byl opravdu totální zmatek. Nicméně si nemyslím, že je tam prostor pro nějaké zásadní zdražování. Protože je jasné, že lidé budou mít hluboko do kapsy. A věci jako sport jsou zbytné. Takže je potřeba se v tomto chovat rozumně.

Bude to samé platit také za rok, kdy se v Novém Městě na Moravě uskuteční mistrovství světa?

Neříkám, že vstupenky na mistrovství světa mírně nezdraží. Ale zároveň na některé dny dokonce zlevní. Za každou cenu šponovat cenu, to asi nemá smysl. Pro nás je prioritou, ať biatlon můžeme nabídnout divákům. Ať na něj chodí.

Když už řešíme finance, jak moc se změnily náklady na uspořádání významné biatlonové akce vzhledem k minulým rokům?

Cena nastříkání sněhu bude troj až čtyřnásobná. Takže jestli jsme doteď dávali za sníh tři a půl, čtyři miliony, teď pro mistrovství světa budeme dávat deset až patnáct. K tomu zdražuje doprava, takže i rozvoz a rozhrnutí, to všechno budou aspekty, které se navýší. Ale tak to zkrátka je, s tím asi v této fázi nikdo nic nenadělá.

Před světovým šampionátem má areál Vysočina Areny projít rekonstrukcí a modernizací. Na co nového se už nyní mohou fanoušci těšit?

První etapa byla hodně zaměřená na rozšíření tiskového střediska a položení základových desek pro tribunu v rohu. Zbytek rekonstrukce má přijít příští rok. Ale uvidíme, pořád s vládou jednáme o financování. Takže se do toho teď nechci moc zamotat.

Letošní Světový pohár je pro vás zároveň jedinou generálkou před mistrovstvím světa. Není to pro pořadatele o to těžší, že ještě zázemí nemáte nachystané tak, jak ho pro světový šampionát chcete mít?

Na mistrovství světa ho zkrátka mít musíme, to je jednoduché. Pevně věřím, že ho mít budeme. Jednání se, myslím si, vyvíjí dobře. Pomáhá nám, že jsme dneska už vybraní jako top organizátor. Všichni vědí, co od nás mohou čekat. Že teď budeme muset malinko experimentovat? To ano. Ale nepůjde to do žádných zásadních změn, myslím si.

V Novém Městě na Moravě po mistrovství světa začíná závěrečný trimestr Světového poháru. Jak moc je v tuto chvíli na závodnících znát únava, ať fyzická, nebo psychická?

Únava je. Ale to mají všichni stejné, na to se nemá smysl vymlouvat. Všichni to berou. Sezona někdy začíná, někdy končí. Každý si během ní prochází různými zdravotními trabli. To je férové, pro všechny stejné. A myslím si, že biatlonisté jsou hodně odolní.

Co čeští reprezentanti? Jsou aktuálně všichni zdravotně v pořádku?

Nemám v této fázi zprávy o tom, že by někdo nebyl. Takže věřím, že všechno bude tak, jak má být.

Jak moc jste v posledních dnech sledoval předpověď počasí?

Sledoval, hlavně kvůli parkovištím. Potřebovali bychom, aby aspoň v noci mrzlo. Ať se lidé na těch loukách neutopí. Protože moc jiné možnosti s parkováním nemáme. Ale pokud se předpověď splní a bude přes noc minus čtyři, minus pět, tak si myslím, že by to mohlo být dobré.

Jak se na fanoušky těšíte vy?

Samozřejmě hodně. Pro ně biatlon děláme, to je jednoznačné. Po dvou ročnících, kdy to tu bylo bez diváků, a poté, co jsme jeden ročník Světového poháru vynechávali, teď doufám přichází čtyři roky s lidmi. Určitě se na to moc těším a zároveň všechny zvu.

České biatlonistky na nejvyšším stupínku v Ruhpoldingu. Zleva Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková.

Našel byste ve čtyřdenním soutěžním programu nějakou libůstku, kterou by si fanoušci rozhodně neměli nechat ujít?

V sobotu bude mezi stíhacími závody slavnostní předávání olympijských medailí štafetě žen. To by si lidé neměli nechat ujít. Po osmi devíti letech tahanic konečně bude učiněno spravedlnosti za dost. Navíc ta štafeta (Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková) přijede komplet. Takže myslím, že to je taková perlička tohoto svěťáku.

Před nabitými tribunami Vysočina Areny se v minulosti chtěli loučit s úspěšnou kariérou také Michal Šlesingr a Ondřej Moravec. Nebude nějaká slavnostní rozlučka nyní?

Kluci se určitě přijedou podívat, ale myslím si, že stejný příběh se nemá pětkrát reprízovat. Nemělo by to hodnotu ani pro ně, ani pro diváky. Takže bych to tak neviděl. Bohužel, to rozloučení jim zapadlo do blbé doby. Ale tak to zkrátka někdy je. Navíc někteří – jako Michal – pracují v rámci týmu zase dál, jen v jiné pozici. A Ondra tu spolukomentuje. Takže se to letos dotkne skoro celé té zlaté generace.