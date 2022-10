Reprízu finále na úvod ligy basketbalistů vyhrál mistrovský Nymburk

Středočeši trefili jen dvě trojky z 22 pokusů, čtrnácti body se na výhře podíleli Kamau Stokes, Gerel Simmons a Rapolas Ivanauskas. Stejně bodů dal domácí Jakub Mokráň.

„Je to velké vítězství hned na úvod. Věděli jsme, že to bude těžké utkání, byla tu skvělá atmosféra a byla to pro nás dobrá prověrka před Ligou mistrů,“ řekl nymburský kouč Roberts Štelmahers s poukazem na úterní vstup Nymburka do elitní klubové soutěže zápasem proti Bilbau. Opavský asistent trenéra David Zach žehral na patnáct neproměněných šestek.

„Tři čtvrtiny vyrovnané utkání, které v náš neprospěch rozhodla podprůměrná střelba trestných hodů. Bojovali jsme, dřeli jsme, ale v útoku to skřípalo. Nymburk bude letos zase hodně silný, ale my jsme dnes nevyužili jeho nesehranosti,“ konstatoval.

Na palubovce soupeře uspěl v 1. kole NBL už jen posílený Kolín, který vyhrál v hale Olomoucka 78:73. Lídrem byl litevský křídelník Džiugas Slavinskas s 23 body a osmi doskoky.

Ostravská Nová huť porazila Pardubice 88:77 zásluhou tří dvacetibodových střelců - Matej Majerčák dal 23 včetně pěti trojek, Alexandar Radukič a Malik Morgan přidali po 20. USK Praha i díky dvanácti tříbodovým košům porazil Hradec Králové 87:72, jen o jednu trojku méně dali brněnští střelci při výhře 92:79 nad nováčkem soutěže Slavií.