Naše cíle jsou opět jenom ty nejvyšší, říká opavský rozehrávač Šiřina

„Teď je to hlavně o souhře, ať si celý tým sedne, protože tady byl opravdu velký zásah do mužstva. Musíme si všichni na sebe zvyknout a hru zautomatizovat.“

Takže po letech, kdy se váš kádr téměř neměnil, je velký nezvyk mít tři nové spoluhráče?

Jo, protože předtím vždy vesměs přišel jeden nový hráč a jeden odešel. Teď dva skončili, a nebyli to jen tak ledajací hráči, byli ze základní pětky. Snažíme se s tím pracovat, a jak říkal Čouda (trenér Petr Czudek), nepřijde to jen tak, že budeme po týdnu sehraní, že si budeme najednou rozumět. Od toho je ale příprava, abychom se naučili, co kdo má na hřišti dělat a co a jak komu vyhovuje. Věřím, že budeme stejně silní jako loni.

Kariéru ukončili pivot Martin Gniadek a Radim Klečka, který mohl rozehrávat i hrát na křídle. V čem vám budou chybět nejvíce?

Martin jako pivot byl na hřišti i takový druhý rozehrávač. Měl neskutečný přehled, dokázal balon dobře distribuovat. K tomu měl střelu, uměl postavit clonu, hrál hodně fyzický basket. Nebude jednoduché ho nahradit. Druhá věc je, že v šatně byl taková prodloužená ruka Čoudy. Neuměl prohrávat, měl energii, dokázal strhnout spoluhráče. To nám bude scházet hodně.

A Radim Klečka?

Kdyby byl zdravý, hrál by určitě i někde jinde než v Opavě. Dokázal nám vyhrát nejeden zápas. Je to další citelný zásah do týmu.

Klečka skončil ze zdravotních důvodů, ale Gniadek kvůli civilnímu zaměstnání. Nepřemlouvali jste ho, aby ještě zůstal?

Samozřejmě, lehce jsme to zkoušeli, ale byl pevně rozhodnutý. Přece jenom věděl, že jeho basketbalová kariéra se pomalu chýlí ke konci a asi se chtěl dostat co nejdříve do normálního koloběhu života. Pro nás je blbé, že skončil teď. Je škoda, že ne až za rok, kdy by mu vypršela smlouva. Ale nemáme mu to za zlé. Přece jenom se chtěl posunout v životě někam dál.

Ale přišli jste i o pokladníka...

Ano. Tu funkci jsem po něm zdědil. Ale není to moc práce navíc. Jednou měsíčně sečtu částky, které mají chodit na týmový účet za prohřešky a mimořádné kousky, a pak jde o to kontrolovat pozdní platitele...

Budete i stejně drsný?

Budu se snažit. (směje se)

Jak se vám jeví posily?

Z těch tří jsem osobně znal Radka Farského. Potkali jsme se v nároďáku, takže vím, že je to mladý pracovitý hráč. Talentovaný. Další dva, co jsem zatím postřehl, by měli být rovněž přínosem. Kuba Mokráň je velice atletický i pracovitý. Moc se mi líbí jeho nasazení v zápasech, kdy chodí útočně i obranně doskakovat, vybíhá do rychlých protiútoků a to přesně od něj očekáváme.

A Američan Dontay Bassett?

Jeví se velmi dobře, ale potřebujeme, aby se více zapracoval do týmu, do těch systémů, což není úplně jednoduché, nepřijde to hned. Ale vidíme jeho silné stránky, jako je střelba z dlouhé vzdálenosti, což u Matyho Markussona (podkošový hráč v minulé sezoně – pozn. red.) nebylo. Dontay je schopný vystřelit trojku a dává. Pro nás je důležité, že i pivot je nebezpečný z dlouhé vzdálenosti. Těch jeho předností budeme chtít využít. Na to, jak je vysoký a silově zdatný, je i hodně pohyblivý, což je jedna z jeho předností.