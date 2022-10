Pardubický šéf Stara: Loňská sezona? Nevýrazná, chceme semifinále

V loňské sezoně se jim podařilo získat dvě medaile. Bronzovou v domácím poháru a stříbrnou v tom evropském, Alpe Adria Cupu, který dokonce rok před tím opanovali. S tím jsou v pardubickém basketbalovém klubu spokojení, pořád ale zůstává jedno veliké manko. V posledních třech dokončených ročnících české nejvyšší soutěže Beksa nedokázala přejít přes čtvrtfinále. Loni to nevyšlo v sedmém zápase s Brnem, který Východočeši prohráli 76:83.

Soupiska BK Kvis Pardubice v sezoně 2022-23 rozehrávači narozen

4 Tomáš Vyoral 28. 9. 1992

16 Josef Pluhař 24. 10. 2004

24 Matěj Burda 7. 6. 2001

94 Petr Šafarčík 13. 5. 1994 křídla

1 David Pekárek 26. 1. 1996

6 Matyáš Vrábel 6. 12. 2003

7 Adam Lukeš 1. 3. 2004

12 Mateo Čolak (Chorv.) 24. 4. 1998

13 Josef Potoček 29. 7. 1996

15 Jan Štěrba 4. 8. 1995

35 Michal Svoboda 26. 5. 1999 pivoti

9 Kamil Švrdlík 25. 11. 1986

21 Jakub Novák 3. 9. 2003

33 Robert Rikič (Chorv.) 29. 4. 1990

38 Tomáš Novák 3. 9. 2003 realizační tým

Dino Repeša (Chorv.) hlavní trenér

Vanja Miljkovič (Chorv.) asistent

Dominik Dosoudil masér

„Loňská sezona byla nevýrazná. Nedá se říct, že jsme zklamali, ale zároveň jsme neudělali takový výsledek, který by byl hodný zaznamenání do klubové historie. O to větší výzvou pro nás bude sezona následující,“ vyhlásil klubový šéf Pavel Stara.

Ta pardubickým basketbalistům začíná už dnes. V 17.30 rozehrají první zápas na palubovce Ostravy a hlavní cíl pro nový ročník je podle Stary jasný: semifinále!

„Chceme hrát evropské poháry, protože to je pro nás velká možnost neustálé konfrontace s evropským basketbalem na všech úrovních,“ řekl Stara.

Na Ligu mistrů jeho klub příliš myslet nemůže, protože ta patří jen vítězi ligy a tím je dlouhodobě téměř neporazitelný Nymburk. Zajímavější už je ale FIBA Europe Cup, jejž by Pardubicím zajistila účast ve finále. I ta je ale stále pořádně vzdálená, teď je nejdůležitější první krok v Ostravě.

„Každý rok je těžké v Ostravě hrát a to samé očekávám i tentokrát. Musíme být velmi silní pod košem, protože za Ostravu hraje Petr Bohačík, který už je několik let nejlepším doskakovačem ligy,“ uvědomoval si hlavní trenér Pardubic Dino Repeša. V Bekse doufají, že na pozici pivota se Bohačíkovi minimálně vyrovná Robert Rikič, 215 centimetrů vysoký Chorvat, kterého si Východočeši před letošní sezonou přivedli.

„Je to zkušený hráč, trénoval jsem ho v USK. Na křídlo či menšího pivota jsme pak sehnali dalšího Chorvata Mateo Čolaka, se kterým by zase měl vytvořit tandem Jan Štěrba taktéž z USK. Mohli jsme vidět, že se každou sezonu zlepšoval. Se skladbou kádru jsem spokojený, tým vypadá dobře,“ pochvaloval si Repeša, který však kvůli koučování rodné země na evropském šampionátu vynechal podstatnou část letní přípravy Pardubic. „To vůbec nevadí. Můj asistent Vanja Miljkovič (taktéž Chorvat) odvedl velmi dobrou práci. Tým je fyzicky i takticky připraven, když zůstaneme zdraví, tak určitě máme na naplnění všech našich cílů,“ dodal.

Vedle semifinále v NBL by Beksa opět ráda medaile v pohárech.