Basketbalová liga na prahu sezony. Se Slavií, velkým favoritem a bez změn formátu

Díky postupu Slavie vznikne na poli hlavního města rivalita, pražské USK čekalo na „kolegu“ z metropole dlouhá léta.

„Buď můžeme tvrdě narazit na realitu, nebo příjemně překvapit. To ukážou až první zápasy. Určitě ale nechceme být jen do počtu, přejeme si být konkurenceschopní,“ hlásí Pavel Pumprla, někdejší dlouholetý reprezentant a hlavní osobnost nováčka soutěže.

Jenže na nejvyšší příčky to nejspíš stačit nebude. Nejvážnějším vyzyvatelem Nymburka by opět měla být Opava, která v minulém týdnu nezvládla kvalifikaci o postup do Ligy mistrů.

„Určitě je na nás tlak. Doufám, že to ještě nějaký čas potrvá a budeme českému basketu vládnout dál. Rok od roku je to těžší. Musíme předvádět to nejlepší, aby titul putoval zase k nám,“ říká pivot úřadujících šampionů Martin Kříž.

Program prvního kola NBL 1. 10.

(17.30) Ostrava - Pardubice

(17.30) USK Praha - Hradec Králové

(18.00) Olomoucko - Kolín

(18.00) Opava - Nymburk

(18.30) Brno - Slavia Praha 2. 10.

(18.00) Ústí nad Labem - Děčín

Na bitvu mezi Nymburkem a Opavou dojde mimochodem už v prvním kole. Soutěž tak odstartuje tím nejlepším, co vůbec může nabídnout.

Formát zůstává nezměněný. Na programu opět bude 22 kol základní části, poté se soutěž rozdělí na horní osmičku a spodní čtyřku. Po nadstavbě přijde na řadu play off, mistr by měl být známý nejpozději 3. června.

Zřejmě nejzajímavějším letním transferem na domácím poli byl přesun Ondřeje Šišky, šikovný rozehrávač se po sedmi sezonách v Děčíně stěhuje do Kolína. Středočeši nakonec trochu překvapivě dotáhli i příchod Lamba Autreyho, jenž měl z Ústí nad Labem původně zamířit na Kypr.

Z Hradce Králové se do Olomoucka přesouvá srbský veterán Peda Stamenkovič, Opava přivedla čtyřiadvacetiletého amerického pivota Dontaye Bassetta.

Dontay Bassett z Opavy posílá míč na koš FMP Bělehrad, padá Charles Jenkins.

Pryč je naopak kupříkladu reprezentační kapitán Vojtěch Hruban, jehož zlákala nabídka londýnských Lions. Nymburk tak opustil po dlouhých deseti letech.

„V soutěži je spousta talentovaných hráčů, kterým je kolem devatenácti, u nichž je předpoklad, že by se časem měli do národního týmu dostat,“ podotýká ligový předseda Tomáš Kotrč.

Kromě nejvyšší soutěže bude Nymburk hrát jako jediný český účastník Ligu mistrů, Opavu čeká po neúspěchu v kvalifikaci nižší FIBA Europe Cup. Brno se představí v Severoevropské basketbalové lize (ENBL), Kolín, Olomoucko a Pardubice nastoupí v Alpe Adria Cupu.

Součástí nadcházející sezony opět bude tradiční Utkání hvězd, stejně tak bude pokračovat vyhlašování nejužitečnějších hráčů jednotlivých měsíců, kteří za odměnu dostanou k dispozici sponzorský vůz.