Nový nymburský kapitán Kříž: Změn bylo dost. Ale třeba dostaneme impuls

Léto prožil vskutku náročné. Po kratším odpočinku naskočil do přípravy národního týmu, která vrcholila EuroBasketem, jehož skupinu hostila i Praha. „Zahrát si před plnou domácí halou byl skvělý zážitek,“ vrací se k reprezentačnímu vrcholu.

V sobotu se už ale bude opět soukat do nymburského dresu, hegemona soutěže čeká start ligy proti Opavě, poraženému finalistovi předešlé sezony.

Kříž si musí zvykat nejen na nové spoluhráče, ale i na lotyšského kouče Robertse Štelmaherse, jenž nahradil Slovince Aleksandra Sekuliče.

Do nadcházejícího ročníku vyrážíte v novém složení.

Je to tak, po dlouhé době se toho u nás změnilo docela dost. Přišel jiný trenér, ale nebyla to ta naše klasická změna, kdy by se hlavním stal asistent předchozího kouče a hned věděl, co a jak se dělá. Teď nás čeká úplná novinka, nicméně doufám, že nám to může pomoci a dostaneme další impuls. Třeba přijdou i větší úspěchy v Lize mistrů.

Vnímáte změnu?

Určitě jo. Nemusíme se asi tajit tím, že trénujeme víc, což nemusí každému vyhovovat. Samozřejmě je to zatím jen příprava. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál se startem soutěží, v prvních měsících budeme mít program celkem napěchovaný.

Stihl jste si po nedávném evropském šampionátu vůbec oddechnout?

Nějaký čas na odpočinek byl spíš před EuroBasketem. Ale od prvního srpna, kdy začala příprava s reprezentací, jedu nonstop. Měl jsem za měsíc a půl třeba tři čtyři dny volna. Není to moc, ale s tím jsem počítal. Ostatní kluci z národního týmu to měli podobně.

Jak berete teď už s lehkým odstupem české vystoupení na EuroBasketu?

Pro spoustu z nás to byl vrchol reprezentační kariéry poté, co jsme za poslední roky všechno dokázali. Mistrovství světa, olympiáda... Ale EuroBasket byl ještě podtržený tím, že se hrál před domácím publikem. Podle mě byl suprově zorganizovaný.

Martin Kříž se snaží zablokovat pokus Giannise Antetokounmpa.

Nakonec jste v osmifinále málem zaskočili favorita turnaje.

Jsem rád, že po kolísavé přípravě, kdy jsme občas byli až hodně dole, jsme se dokázali vzchopit. Myslím, že utkání s Řeckem ukázalo, jaká je škoda, že turnaj nebyl třeba o trošku delší. Máme v nároďáku heslo „rvi se jako lev“, které jsme potvrdili.

V národním týmu jste čekal na příležitost, zato svůj klub byste měl táhnout. K Nymburku už patříte celkem neodmyslitelně, že?

Je to pravda, už jsem tady asi deset let. Pro mě je srdeční záležitostí. Doufám, že v něm ještě pár let vydržím.

Věříte v úspěch v Lize mistrů?

Po dvou neúspěšných letech je plán jasný: posunout se dál. Nejprve musíme postoupit ze skupiny, pak se uvidí.

A co říkáte na četné posily?

Je to velká obměna. Po dlouhé době budeme mít šest cizinců, což znamená, že jeden bude vždycky stát (v lize smí tým na zápasovou soupisku napsat jen pět zahraničních hráčů). Uvidíme, jak se s tím trenér i spoluhráči popasují. Snad nám to nezpůsobí nějaké problémy. Zatím je ale brzy na to, abych všechny příchozí nějak hodnotil. Jsem s týmem čtrnáct dní, zatím se poznáváme. Ale sedá si to.

Kdo bude po odchodu Vojtěcha Hrubana do ciziny novým kapitánem?

Tuhle funkci jsem dostal já.

Takže jste platil do kasy?

Zatím ne. Doufám, že si tohle nikdo od nás nepřečte, abych ani nemusel. (smích)