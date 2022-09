Kolín k senzačnímu návratu Autreyho: Budeme nebezpečnější! Proč neposílil Ústí?

„Na rovinu říkám, že i pro nás v Ústí bylo obrovské překvapení, že mu to na Kypru nevyšlo a že zvolil cestu jít zpátky do Česka a do Kolína,“ přiznal ústecký manažer Tomáš Hrubý. Autrey dotlačil jeho Slunetu v minulé sezoně k historickému úspěchu, k účasti v semifinále play off.

Teď má zanedlouho třiatřicetiletý basketbalista táhnout Kolín. Klub dostal nabídku od hráčova agenta. „Letos sestavujeme takový tým, abychom uspěli jak v lize, tak v evropském poháru, do kterého historicky vstupujeme. Čeká nás Alpe Adria Cup. Avizovali jsme, že hledáme ještě hráče na příchod. A když se naskytl Autrey, nabídku jsme zvážili a rozhodli se ho vzít. Osm let tady působil, soutěž zná, ví, co je český basket. Myslíme, že nám pomůže být ještě lepší a nebezpečnější,“ objasnil pohnutky pro hvězdný návrat Miroslav Sodoma, generální manažer Medvědů.

Sluneta po prodloužení angažmá amerického kouzelníka stála bezprostředně po sezoně. „Dali jsme mu nabídku v rámci našich finančních možností, bohužel se rozhodl jít zahraniční cestou. A teď, když se vrací, už máme soupisku dávno hotovou. Takže by jeho příchod ani nebyl aktuální,“ prozradil Hrubý.

Ústí v létě získalo dva světoběžníky, Jordana Callahana na rozehrávku a Stevena Haneyho na křídlo. „Lamb je specifický, mohl hrát jedničku, dvojku i trojku. U nás byl spíš rozehrávač, každopádně jeho pozice už jsou obsazené.“

Autrey debutoval v NBL už v roce 2014, Kolín bude jeho pátým působištěm na české basketbalové scéně po Jindřichově Hradci, Pardubicích, Děčínu a Ústí nad Labem. Během sedmi sezon zvládl 277 ligových zápasů, s Děčínem má titul vicemistra a jeho střelecké průměry byly vždy dvojciferné.

„Řada lidí řeší, proč k nám přichází, když máme i Adama Číže a Ondru Šišku. Já věřím, že se dokáží na perimetru poskládat a udělají nás ještě silnější. Když podíváte na každého jednotlivě, tak ano, všichni mají rádi míč, ale každý z nich je na míči jiný. Bude to zajímavá kombinace,“ těší se manažer Sodoma.

Autreyho comeback se narodil rychle, během tří dnů. Od soboty je už opět v Česku. Na Kypru nestihl jediný ostrý zápas. „V osobním kontaktu mi říkal, že trenér potřeboval jiný typ hráče, než je on,“ dozvěděl se Hrubý.

„Což se samozřejmě stává, není první ani poslední. Dohodli se, že bude lepší najít si jiné angažmá. Nedával bych tomu senzacechtivou položku, ale že se vrací do Čech a do Kolína, to určitá senzace je. Je dobře, že se takové věci dějí v KNBL. Aspoň lidi mají o čem povídat, zvedne se sledovanost. Na náš domácí říjnový zápas s Kolínem díky tomu přijde o dvě stě lidí víc.“

Autreyho chtělo v Nikósii vedení, trenér, zdá se, až tolik ne. „Je to otázka poměru cena a výkon, co vím, peníze měl výrazné. A jaké u nás? Je tady, takže jsme se dokázali domluvit k oboustranné spokojenosti,“ pravil Sodoma.

A těžit z toho bude celá Národní basketbalová liga.