Ostravští basketbalisté vstupují do sezony s obměněným kádrem

Jaké by to pěkné umístění mělo být? „Také před tímto ročníkem ligy je naším cílem play off a obsazení nejlepší možné pozice před ním,“ odpověděl generální manažer klubu Tomáš Ostarek.

Upozornil však, že mimo jiné i vzhledem k nárůstu cen energií bude nadcházející sezona pro všechny kluby ekonomicky velmi složitá. „Ale věřím, že se všechny problémy podaří zvládnout,“ dodal.

Z Ostravy po minulé sezoně odešli z cizinců rozehrávač Emmanuel Ubilla, který ukončil kariéru, Issac Vann, Jonah Antonio a také Slovák Dominik Lukáč, jenž bude hrát v Rakousku regionální ligu za Wiener Neustadt.

Z českých hráčů jsou pryč Martin Nábělek, jenž přestoupil do Ústí nad Labem, a Dominik Heinzl, který zamířil do Olomoucka.

Posilami mohou být slovenský rozehrávač Matej Majerčák z Prievidze a Američané Malik Morgan z rumunského celku Targu Jiu a Evan Milligan z gruzínského Astrali.

„Morgan zná českou ligu ještě z Olomoucka,“ připomněl trenér Choleva sezonu 2019 až 2020. „Může hrát na rozehrávce i křídle. Je to střelec z perimetru a dobrý charakter do kabiny.“ Milligan je křídlo a pivot. „Je to atletický hráč, střelec. V minulé sezoně měl průměr 10,3 bodu na zápas,“ uvedl Adam Choleva.

U Majerčáka vyzdvihl cit pro rozehrávku a pick and roll, což je clonění spoluhráči při útoku.

Kádr ještě doplnili mladíci – křídlo Matyáš Janů z Pardubic a rozehrávač David Jakel ze Snakes Ostrava. „Ti budu hlavně sbírat zkušenosti,“ podotkl Choleva.

NH Ostrava vstoupí do ligy v sobotu od 17.30, kdy hostí Pardubice. Ve své hale rozjedou národní ligu i Opavané, kteří od 18.00 přivítají Nymburk.