Impotence v útoku, žákovské trestné hody, štvalo Šotnara. Řízné derby pro Děčín

„Ostřejší start jsem zatím v mé krátké kariéře nezažil, sám musím přiznat, že jsem byl před zápasem hodně nervózní. Jsem rád, že přišlo tolik lidí a že jsme to nakonec zvládli. Věděli jsme, že tlak je na straně Ústí, které loni došlo do semifinále a my byli za outsidery, ale rozhodně jsme se tak necítili,“ tvrdil děčínský křídelník Matěj Svoboda.

Vyrovnanou bitvu před 1 391 diváky zlomila až poslední čtvrtina. „Byl to typický nervózní začátek, nezačali jsme úplně nejlíp, to samé si ale asi budou říkat i na druhé straně. Důležitá je však výhra a věřím, že naše výkony budou mít vzestupnou tendenci,“ řekl Svoboda.

Ústecký lídr Spencer Svejcar klopil oči: „Evidentně těžký zápas, dělali jsme plno chyb jak v útoku, tak v obraně. Máme toho hodně, na čem ještě pracovat.“

Domácí trenér Jan Šotnar vstup do sezony označil za hořký. „Důvodem porážky je naše impotence v útoku, nedařilo se nám proměňovat volné střely. Na trestných hodech jsme měli úspěšnost menší než 30 procent, což je málo i v žácích,“ kritizoval Šotnar. „Nepomohli jsme si ani trojkami, kterých jsme dali pouze šest. Na nás je 64 bodů málo, protože my budeme tým, který bude spíš útočně laděný, a pokud si dovolíme takovouto střeleckou impotenci, budeme mít problémy.“

Tomáš Grepl si velké vítězství užíval. „Na úvod jsme dostali toho pro nás nejtěžšího soupeře, navíc tady v Ústí, takže odvážet si z této horké palubovky vítězství je pro nás obrovský úspěch a jsme za to strašně rádi,“ kvitoval úspěšné entrée do sezony.

Vyzdvihl celý tým. „Obzvláště v obraně předvedl asi nejlepší výkon v součtu s celou přípravou, která se nám povedla někdy více, někdy méně. Tentokrát byl ale náš výkon v obraně dobrý, povedlo se nám zastavit kromě Svejcara, který ale ty body dá vždycky, perimetrové hráče Ústí, což byl obrovský krok k tomu, abychom tu vůbec mohli pomýšlet na úspěch,“ prozradil hlavní důvod úspěchu.

Ve středu Děčín podstoupí domácí premiéru, vyzve Pardubice, v sobotu do Armex Sportcentra dorazí Goliáš z Nymburka. Sluneta až v neděli hostí v dalším šlágru Kolín se svou loňskou superstar Lambem Autreyem.