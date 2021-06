Bohačík fandí basketbalistkám z obýváku, před vrcholem sezony je opatrný

„Sleduju holky, koukali jsme celá rodina. Ale nejsem s nimi v kontaktu. Víme, jak ty bubliny probíhají. Snažím se stranit lidí, teď je ta nejhorší doba, kdybych měl být náhodou pozitivní. Moc se mezi lidmi neukazuju, takže to sleduji doma v obýváku. Budu i nedělní zápas s Chorvatskem. Naše čtvrtfinále přijde na řadu až v pondělí, takže si můžu dát takový předkrm,“ řekl Bohačík.



V šatně Štrasburku se o ženském šampionátu mluví hlavně v souvislosti s francouzským týmem, který patří mezi favority. „Francie prokázala solidní formu, takže to tady docela žije. Je cítit, jak tady o tom lidi mluví, že mají velice silný tým. Jak jsem je poznal, tak v jakémkoliv sportu, v kterém vynikají, jdou turnaj vyhrát,“ podotkl Bohačík.

Sám se brzy může těšit na další z reprezentačních vrcholů po šestém místě na mistrovství světa v Číně z roku 2019. Reprezentanti se budou ucházet o první účast pod pěti kruhy od roku 1980 ještě z dob Československa. „Tam to bude taky super, jedna velká bublina... Ale jedeme tam kvůli basketu, takže se tam těším moc,“ usmíval se Bohačík.

Češi budou hrát ve Victorii ve skupině s Tureckem a Uruguayí, další cesta vede přes semifinále a finále, do kterého se zapojí dva z tria Kanada, Řecko a Čína. „Zrovna jsme si pročítali se ženou, kdo by měl přijet a jaké soupisky tam budou, takže si myslím, že tam budou krásná jména,“ prohlásil devětadvacetiletý křídelník.

„Věřím, že budeme schopní poskládat co nejlepší tým a dát to co nejrychleji dohromady, protože nejen já přijedu relativně pozdě,“ podotkl Bohačík. Až před odletem se k týmu připojí také Jan Veselý z Fenerbahce Istanbul a přímo v Kanadě Tomáš Satoranský z Chicaga.

Francouzská liga se ještě dohrává, přitom hráčské odbory ji chtěly původně ukončit kvůli nabitému programu a zvýšenému počtu zranění už po základní části. „Vyjednávání bylo takové divoké. Po rozhodnutí hráčské asociace po konci po základní části přišly další mítinky a rozhovory a změnilo se to. Asociace dostala, co chtěla. Domluvily se podmínky, za kterých to bude pokračovat,“ řekl Bohačík.

„Čtvrtfinále se tady bude hrát v pondělí na jeden zápas a potom se liga ukončí ve Final Four, kde bude semifinále i finále taky na jeden zápas. Všechno by to mělo skončit 26. června. Já budu jen na čtvrtfinále, potom už se připojím k národnímu týmu,“ uvedl.

Na další zahraniční angažmá po sezoně 2014/15 v belgické Lovani se vydal loni z Nymburku a koronavirová krize pozměnila představy, které o něm měl. „Nevybral jsme si asi na odchod do zahraničí úplně nejlépe. Začátek byl úplně šílený. Přijel jsem sem, odehráli jsme pár přípravných zápasů a potom se liga rozhodla, že bez fanoušků hrát nechce. Chtěli tak nějak přechytračit ten covid a věřili, že se to brzy ustálí a budou moct fanoušci přijít do hal, což se ukázalo, že není pravda,“ uvedl.

„Zjistili, že tak dlouho to před sebou tlačit nemůžou, takže jsme začali hrát bez lidí, ale ve vlažném tempu. My jsme byli rádi za Ligu mistrů, že držela harmonogram. V té jsme navíc udělali velký úspěch. Dostali jsme se mezi nejlepší čtyři, což jsme asi ani vedení ani my hráči nečekali. Byl to pro nás velký úspěch, i když jsme tam měli spoustu šťastných zápasů, ale to k tomu patří,“ řekl Bohačík.

Na květnovém finálovém turnaji v Nižním Novgorodu Štrasburk porazil ve čtvrtfinále Tenerife a po prohrách s Burgosem a Zaragozou skončil čtvrtý. „Final 8 pro nás bylo podařené, i to, že jsme dokázali porazit Tenerife, což bereme jako velký skalp. Liga mistrů byla super, i když tam taky byla hořkost ze zápasů, které jsme nezvládli. V lize uvidíme, jak se toho týmy zhostí, jaké budou mít soupisky a s jakými hráči to budou hrát. Odjezd na národní tým se netýká jen mě a spousta hráčů je zraněných,“ konstatoval.

Ve Štrasburku stihl projít jen některé památky. „Je to opravdu krásné město. Ale jinak moc nevím, protože celou dobu, co jsme tu byli, tak jsme se ženou stihli navštívit snad dvakrát restauraci, což jsme si teda užili a bylo to fajn, ale potom se to zavřelo,“ popsal.

„V té době to bylo ještě takové dost upjaté, každý měl z covidu strach, všichni chtěli hrát a klub omezil pohyb co nejvíc. My hráči jsme se setkávali jen se sebou. Maximálně jsme šli někam do přírody,“ doplnil Bohačík, který byl v části sezony po narození dcery Bey ve Francii sám.

Ve Štrasburku mu vyprší na konci června smlouva a další angažmá nechává otevřené. „Zatím není nic konkrétního, stará se o to jen agent. Mám ještě nějaké zápasy, tak vůči mě udržuje informační embargo,“ dodal.