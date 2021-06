Konečně mezi svými. „Děda“ Veselý při českém tréninku zářil

Reprezentační matador Jan Veselý bojoval v národních barvách naposledy v kvalifikaci o MS v Číně. Pamětihodné putování za historickým šestým místem pak už sledoval kvůli zranění kolene pouze u obrazovky.

„Já myslím, že to bylo poprvé, co jsem týden nebo deset dní sledoval basket, každý zápas. Fakt mi bylo líto, že jsem tam nebyl. Hrát s jednou nohou by ale nebylo dobré pro mě, ani pro tým,“ svěřil se pivot Fenerbahce Istanbul.

Teď je ale zpět.

Kouči Ronenu Ginzburgovi se hlásil na středečním reprezentačním tréninku.

„Půlku týmu neznám, takže bude asi pár tréninků trvat, než si na sebe zvykneme a poznáme se,“ komentoval Veselý svůj první trénink s omlazenou českou sestavou. „Myslím, že v tom týmu začínám být trochu dědek,“ smál se jedenatřicetiletý pivot.

„Jsem rád, že to hned nebyl trénink pět na pět. Prošli jsme si akce a trošku si zastříleli. Na začátek to byla pohoda,“ řekl Veselý, který si na začátku dubna poranil v zápase vazy v kotníku.



„Teď je to ale v pohodě,“ uklidňoval. Před příjezdem do Česka ještě v Turecku individuálně trénoval a rehabilitoval.



„Veselka“ není jediná zvučná posila českého týmu. Na středečním tréninku se poprvé ukázal i Jaromír Bohačík, který se v úterý vrátil z Francie, kde ještě v pondělí hrál se svým Štrasburkem play off.

Přímo v kanadské Victorii se pak k týmu přidá rozehrávač Chicaga Tomáš Satoranský.



Kanadské vyhlídky

Posily přišly vhod. Zápasy českého týmu na nedávném Supercupu ukázaly, že budou potřeba. Kromě pozitivních zpráv však český tým postihla i jedna velmi nepříjemná. O olympiádu budou muset zabojovat bez kapitána Vojtěcha Hrubana, který musí na operaci s Achillovou šlachou.

„Pro nás je to obrovská ztráta, o tom není pochyb. Věřím, že další hráči se ukážou,“ řekl trenér Ginzburg, který bude o novém kapitánovi ještě hovořit se zbytkem realizačního týmu.



Ronen Ginzburg dává pokyny českým hráčům během tréninku reprezentace před odjezdem na olympijskou kvalifikaci v Kanadě.

„Budeme se s tím muset poprat. Ten jeho skórovací talent bude chybět,“ litoval ztráty parťáka Bohačík.



V zápasech proti silným soupeřům bude každé oslabení znát.

„Turecko a Kanada určitě budou favorité, ale my můžeme překvapit. Myslím, že šance máme velké,“ věří Veselý.

Kanadský kvalifikační turnaj ZÁKLADNÍ SKUPINY (30. června - 2. července)

každý s každým ze své skupiny

postupují první dva z obou skupin

Skupina A (Řecko, Čína, Kanada)

Skupina B (Česko, Uruguay, Turecko) SEMIFINÁLE (4. července) vítěz skupiny A - druhý ze skupiny B

vítěz skupiny B - druhý ze skupiny A FINÁLE (5. července)

vítěz míří na olympiádu

S Tureckem se čeští basketbalisté střetnou v úvodním zápase 1. července o půl páté ráno našeho času. Utkání s Kanadou jisté není, jelikož Severoamerický celek hraje ve vedlejší skupině. Češi se s nimi mohou střetnout v semifinále, nebo ve finále. K tomu ale musí postoupit ze základní skupiny, kterou sdílí s Tureckem a Uruguayí.

Jenom vítěz finálového zápasu si zahraje na olympijském turnaji, kde se ve skupině střetne se Spojenými státy americkými, Francií a Íránem.



„Ti soupeři jsou úžasní, soupisky vypadají šíleně. Ale když už cestujeme takovou dálku, budeme se chtít poprat, abychom šli ještě dál. Takže já bych se toho nijak extra nebál,“ hlásil namotivovaně Bohačík.



Některé sestavy, zvláště pak ta kanadská a turecká, vypadají vskutku velmi silně. Podobný strach ale naháněly i soupisky mnoha týmů, které Češi porazili na MS v Číně...

Připomínka nejhezčích akcí českého týmu na MS v Číně v roce 2019:



Domácí Kanada bude spoléhat na osmičlennou sestavu z NBA. S javorovým listem na dresu nastoupí například R. J. Barrett (New York Knicks), Luguentz Dort (OKC Thunder) nebo Andrew Wiggins (Golden State Warriors).



Turecko budou reprezentovat tři hráči z nejprestižnější basketbalové ligy - Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan Ilyasova (Utah Jazz) a Cedi Osman (Cleveland Cavaliers). Smlouvu v ní má i Ömer Yurtseven (Miami Heat).