ONLINE: České basketbalistky v úvodním duelu ME bojují s Ruskami

Rusko skončilo před dvěma roky na mistrovství Evropy v Lotyšsku a Srbsku osmé, Češky předposlední, patnácté. Soutěžní zápas spolu oba týmy sehrály naposledy 1. července 2011 na kontinentálním šampionátu v Lodži, kde české basketbalistky prohrály 53:85. Neuspěly ani v posledním vzájemném utkání v přípravě v roce 2013 v Karlových Varech (59:64).

ONLINE: Česko vs. Rusko Začátek utkání byl naplánován na 12 hodin

Teď jsou však startovní pozice úplně jiné. „Rusky jsou v podobné pozici jako my z toho pohledu, že mají tým složený z mladých hráček, pro které je to první šampionát. Co se tohoto týká, tak jsme vyrovnaní, a co se bude týkat naší hry, tak určitě chceme hrát naší hru. Bude důležité kontrolovat doskok, neztrácet míče a mít rychlou přechodovou fázi,“ přemítal před zápasem Svitek.

Češky následně v pátek vyzvou domácí Francouzky a v neděli Chorvatky. Vítěz základní skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále a celky ze druhého a třetího místa budou hrát kvalifikaci play off. Pro poslední tým turnaj skončí. Druhým dějištěm turnaje je Valencie, kde šampionát také vyvrcholí.