Něco tomu chybělo, řekla po druhé porážce na EuroBasketu Březinová

České basketbalistky se s jedním z největších favoritů na celkové vítězství držely ve hře dlouho. „Největší překážkou pro nás byla zónová obrana. Nebylo jednoduché se jí přizpůsobit,“ přiznala po utkání s Českem pivotka Sandrine Grudaová.

Ve druhém poločase Francouzky, hnané domácí kulisou, přeci jenom začaly pronikat do české obrany a přidávat body. Český útok naopak nefungoval. Svým dílem k tomu přispěla zesílená francouzská obrana, ale i střelecké trápení.

„Rozhodně to byl z naší strany lepší zápas než ve čtvrtek proti Rusku. Hrály jsme víc kolektivněji, zlepšily jsme doskok, ale prostě nám nepadaly určité střely. V momentech, kdy se to tahalo, tak jsme udělaly chyby, které jsme neměly. Je to škoda, něco tomu chybělo,“ komentovala utkání Renáta Březinová, jež zaznamenala 11 bodů.



„Plnily jsme, co jsme měly. Ale pak tam byly chyby v obraně, ukvapené útoky. Nevím, podle mě se měla na chvilku změnit obrana ze zóny na osobku. Kámen úrazu byl, že ony přečetly naši obranu, a bylo,“ dodala pivotka KP Brno.

„Rozhodně to od nás nebyl špatný zápas. Myslím si, že to byla skvělá příprava na Chorvatky. Musíme se na to soustředit a dát je,“ motivovala.



Zápas o všechno

„Chorvatky hrají ukvapený, rychlý basket a střílejí v páté vteřině trojky, takže si to musíme pohlídat. Tam snad bude cesta k úspěchu,“ uvažovala Březinová.

Chorvatsko má za sebou dvě rozdílná utkání.

Na zápas s Francií by Chorvatky raději zapomněly. „Myslím, že to pro nás byla dobrá facka na začátek. Do dalších utkání musíme totálně změnit mentalitu, můžeme být mnohem lepší,“ řekla křídelnice Iva Slonjšak po úvodní porážce o více než 40 bodů.

S Ruskem v poločase vedly. Naděje na úspěch si nechaly vzít ve třetí čtvrtině, kterou prohrály o devět bodů. Doplácely na to samé jako Češky – na ruskou podkošovou sílu.

„Máme příležitost ukázat, že jsme to my, kdo si zaslouží projít,“ řekla po druhém utkání ve skupině 25bodová Ivana Dojkičová, která odehrála uplynulou sezonu na klubové úrovni v dresu českého mistra ZVVZ USK Praha. Dojkičová je s osmnácti body na zápas čtvrtou nejlepší střelkyní turnaje.



Chorvatka Ivana Dojkičová rozehrává útočnou akci v utkání s Ruskem.

Český tým v útoku táhnou zkušené reprezentantky Kateřina Elhotová (průměrně 14 bodů na zápas) a Alena Hanušová (16 bodů).



Vítěz nedělního utkání se v osmifinále utká s druhým týmem skupiny C. Na něm mohou stále skončit tři týmy – Belgie, Bosna a Hercegovina i Slovinsko. Zápas o vše začíná v 18.00 hod, sledujte ho podrobně online.