Na ME se uvedly srdnatě. Basketbalistky si nohy podrazily samy

Zbývá šestatřicet sekund do konce. Češky právě po devítibodové šňůře v prvním zápase ME dotáhly Rusky. Soupeř se dostává do časové tísně a střílí trojku přes bránící Veroniku Voráčkovou a Natálii Stoupalovou. Ruská střelkyně míjí, pod košem se však objevuje zcela volná Nina Gontiová, která bez problémů zakončuje. Utkání rozhoduje symbolicky – útočným doskokem.