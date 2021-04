Šotnar před soubojem s gigantem: Nymburští trenéři hrají šachy, já dámu

„Sci-fi není v basketbalu nic, ale porazit třikrát Nymburk, to je nízká pravděpodobnost. Ale nikdy nevíte. Do každého zápasu půjdeme s cílem vyhrát,“ hlásí nový ústecký trenér Jan Šotnar.

Na lavičce Slunety debutoval právě proti Nymburku a jeho družina v únoru doma multišampiona skřípla, padla až v koncovce a jen o osm bodů 90:98.

„Musíme si uvědomit, že Nymburk má skvělé hráče, ale suverénně nejlepší trenéry. Má nejlepšího a druhého nejlepšího kouče v lize. Oren Amiel a Aleksander Sekulič jsou hvězdy evropského formátu,“ smeká nástupce Antonína Pištěckého, který v NBL působí teprve necelé tři měsíce. „Oni dva se těžko překvapují. Když jsem proti nim hrál první zápas, byla to pro mě vysoká škola. Já hrál dámu, oni šachy, když šly týmy po timeoutu zpátky na hřiště. Na to se těším. Že zase nasbírám zkušenosti. Už jsme splnili cíl a půjdeme si to užít.“

Nymburské trenérské duo Aleksander Sekulič (vlevo) a Oren Amiel

Pravděpodobnost hraničící s jistotou, že Sluneta vypadne, její hráče neuráží. Nymburk zválcuje na české scéně každého, tedy až na sváteční výjimky.

„Může to znít jako klišé, ale pro některé kluky to je odměna. Hlavně pro ty mladší, my starší proti nim hrajeme léta. V Lize mistrů patří k nejlepším, je výborná věc se s nimi srovnat,“ nestresuje se ústecký pivot Ladislav Pecka. „Mám radši, když jsem outsider. Člověk necítí žádný tlak. Po předkole se Svitavami jsem utahaný jako kotě, zase jsme to nechali na poslední střelu, ale je dobře, že ještě nemáme dovolenou.“

Brzy na ni Sluneta nastoupí, v neděli a v pondělí se čtvrtfinále odmává na nymburské půdě, ve čtvrtek a případně v pátek se hraje v Ústí.

„Vyhrát můžeme, když nymburští střelci nebudou mít vůbec svůj den a nám naopak padne skoro všechno. Ale někdy se s Nymburkem hraje dobře, sází na agresivnější obranu, nejsou tak zatažení, to nám v domácím utkání vyhovovalo. Hrajete absolutně bez nervů, všichni hráči si věří, nevadí jim, když nedají nějakou střelu. A to bude naše výhoda. Zkusíme něco vymyslet a riskovat,“ plánuje Šotnar.

Minulý zápas s Nymburkem si chce i Pecka vzít jako návod k použití, jak neporazitelné zmáčknout. „Můžeme to zase dovést do koncovky, doma jsme je málem šmikli. Mají plno cizinců, nemusí mít tu pozornost,“ cítí Pecka, že Nymburk může být hlavou už v blížícím se Final 8 Ligy mistrů. „USK je porazilo o patnáct s mladými kluky. A my máme takové borce, kteří nejdou s davem. Individuality a osobnosti, co se chtějí vytáhnout.“

Mezi jednu takovou patří poslední posila, Tucker Haymond. Američan se vybičoval k parádním výkonům. Jde o první Šotnarův objev. „Je to první hráč, kterého jsem viděl, i první, kterého jsem odmítl. Právě proto, že jsem si říkal, že přijde ještě něco jiného. Pro mě to bylo nové, agenti mi posílali jednu nabídku za druhou, každý hráč byl Michael Jordan,“ usmál se Šotnar.

Tucker Haymond z Ústí útočí na děčínský koš.

Nakonec se k Haymondovi vrátil, plácli si a on září: „Začátek měl rozpačitý, nakonec je skvělou náhradou za zraněného kapitána Svejcara. Navíc je i charakterově dobrý, nechtěli jsme si rozbít týmovou chemii. Je chytrý, neztratí se ani mimo basket. Snad u nás bude pokračovat.“

Pokud ano, měl by ho i v příští sezoně vést Šotnar. „Nemám podepsanou smlouvu, ale předběžně jsme domluvení. Myslím, že se dohodneme. Když se s manažerem Tomášem Hrubým bavíme, tak už o dalším ročníku,“ tvrdí novic, potěšený herním vzestupem Slunety: „Pomohl i impuls nového kouče, ale to by bylo s kýmkoli. Začali jsme víc fungovat jako tým. Ze špatné obrany jsme se dostali do podprůměrné až průměrné, v útoku jsme našli role hráčům, které jim seděly. Sice je to jedna z nejhorších sezon pro Ústí, ale když srovnám teď a předtím, je to super výsledek.“