Fandové ani na play off. Opavští vstupují do bojů o medaile komorně

„Je obrovská škoda, že liga vrcholí, ale nemohou u toho být diváci,“ posteskl si opavský trenér Petr Czudek. Kapitán Jakub Šiřina přiznal, že všichni doufali, že v play off budou moci počítat s podporou svých příznivců přímo v hledišti. „Realita je však jiná. Budeme se muset opět vyrovnat s komorním prostředím,“ dodal Šiřina.

Přesto věří, že Opavští oba domácí duely zvládnou. „Hradec známe, víme, že jeho forma šla nahoru, ale věřím v sílu našeho týmu,“ řekl rozehrávač Šiřina.

Trenér Czudek označil Hradec Králové za relativně přijatelného protivníka. „Rozhodně ho nemůže podcenit, protože letos hraje výborně,“ upozornil kouč. „Určitě přijedou uvolnění s tím, že nemají co ztratit, a mohou překvapit.“

Z opavských hráčů jsou nadále zranění Radim Klečka plus mladíci Matouš Kurečka a Adam Robenek. A kvůli problémům s ramenem je nejistý start Lukáše Bukovjana.

Jak Klečka, tak Bukovjan jsou rozehrávači, takže i to byl důvod, proč Opavští začátkem dubna získali z Olomoucka na hostování svého bývalého hráče Radovana Kouřila.

„Hlavně se nesmíme nechat strhnout a přistoupit na jejich styl hry,“ podotkl Kouřil před soubojem s královéhradeckými Královskými sokoly. „Je to velmi chytrý tým, který si dokáže na hřišti vyhovět. Osu mužstva tvoří zkušení hráči. Když se dostanou do herní pohody, hraje se s nimi velmi obtížně. My se musíme soustředit na náš výkon, abychom hráli nejlépe, jak umíme.“

Jak? „Rozhodující bude naše agresivita v obraně. Budeme se snažit držet vysoké tempo hry, protože bychom měli mít převahu v rotaci hráčů. Navíc se hrají dva zápasy ve dvou dnech, což by mohla být naše výhoda,“ odpověděl Kouřil.

Upozornil, že opavské cíle jsou před vyřazovacími zápasy vysoké. „Rozhodně finále. Ale důležité je jít krok po kroku. Nyní se soustředíme na sérii s Hradcem Králové.“