Ústí poslala do play off remíza, Hradec se bál o postup do poslední sekundy

Ve čtvrtfinále Sluneta nastoupí proti dlouholetému suverénovi domácí nejvyšší soutěže Nymburku, který zakončil základní část dnešní výhrou v Kolíně 99:74.

Hradec Králové vybojoval premiérovou účast ve čtvrtfinále díky vítězství 83:77 nad Děčínem, s kterým v prvním utkání prohrál o tři body. O jejich postupu se definitivně rozhodlo až dvě sekundy před koncem.

Královské sokoly nyní čeká série s Opavou. „Je to nádherný pocit, i když na chviličku mi zatrnulo, když jsme ztratili patnáctibodové vedení. V koncovce, protože máme zkušené hráče, jsme si to ohlídali a myslím si, že vzhledem k celé sérii jdeme zaslouženě dál,“ řekl hradecký kouč Lubomír Peterka.

Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Kolín - Pardubice a Brno - USK Praha. O tom, že Brňané začnou doma, rozhodla až porážka USK v Opavě 82:97. Neodvrátil ji ani devatenáctibodový Blake Schilb.

Play off odstartuje v neděli.

Svitavám se povedlo v Ústí 48 sekund před koncem vyrovnat, ale smazat manko v dvojzápase už nedokázaly. „Je to pro nás skvělý výsledek. Odehráli jsme dvě vyrovnané bitvy se Svitavami. Teď se musíme připravit na Nymburk a budeme se snažit co nejvíc vzdorovat,“ řekl ústecký kouč Jan Šotnar.

„Strašně nás mrzí, naše sezona končí devátým místem. Je to pro nás obrovské zklamání, čekali jsme rozhodně víc. Nebylo to ale o tomto zápase, nebo o těsné porážce doma. Ročník se nám nepovedl celý od začátku až do konce, z různých důvodů,“ uvedl svitavský rozehrávač Roman Marko.

Nymburk si připsal 24. ligové vítězství za sebou, dlouhodobou část zakončil s jednou porážkou. Proti Kolínu měl usnadněnou cestu k výhře, neboť soupeř šetřil před čtvrtfinále opory Adama Číže, Leeho Skinnera a Devanteho Wallace. Pět trojek proměnil Lukáš Palyza, který dal 19 bodů. Ještě o bod více nastřílel Vojtěch Hruban.

„Pro nás je to neuvěřitelný historický úspěch jít do play off ze třetího místa. Chceme v něm uspět a tomu jsme uzpůsobili i dnešní taktiku, kdy z důvodu možných zranění tři naši hráči nehráli, abychom se co nejvíce nachystali. Ostatní odehráli velmi slušné utkání proti tak silnému soupeři, jako je Nymburk,“ řekl kolínský trenér Miroslav Sodoma.



Kooperativa Národní basketbalová liga mužů Nadstavba, skupina A1 - 7. kolo: Geosan Kolín - ERA Basketball Nymburk 74:99 (21:26, 34:51, 56:82)

Nejvíce bodů: Pekárek 18, Machač a Dlugoš po 11 - Hruban 20, Palyza 19, Harding 18. BK Opava - USK Praha 97:82 (22:19, 50:33, 74:55)

Nejvíce bodů: Gniadek 21, Švandrlík 17, Jurečka 15 - Schilb 19, Mareš 15, Štěrba 14. Předkolo play off - 2. zápasy: Královští sokoli Hradec Králové - Armex Děčín 83:77 (22:19, 45:35, 60:55)

Nejvíce bodů: Sedmák 20, Lošonský 19, Halada 13 - O. Šiška a Bradley po 14, Kroutil 12. První zápas 86:89, postoupil Hradec Králové. Sluneta Ústí nad Labem - Dekstone Tuři Svitavy 74:74 (20:20, 41:36, 60:62)

Nejvíce bodů: Haymond 17, Rakočevič a Pecka po 16 - Johnson 16, Slezák 14, Marko 14. První zápas 93:91, postoupilo Ústí.