Historický zápis posílá basketbalisty Hradce v předkole proti Děčínu

Těsnou výhrou 86:83 v Ústí nad Labem ve svém posledním vystoupení v nadstavbové skupině A2 o 7. až 12. místo si totiž zajistili celkové vítězství v této skupině a zároveň i nejvýhodnější pozici pro následné předkolo play off, v němž tento týden vyzvou Děčín. Pro Hradec je to první účast ve vyřazovací části nejvyšší soutěže v historii.

„Jsem nesmírně spokojený s tím, že jsme dokázali skupinu A2 vyhrát. Po těch dvou částech jsme sedmí, což je pro nás obrovský úspěch v naší třetí sezoně v Národní basketbalové lize,“ uvedl po výhře v Ústí nad Labem kouč týmu Lubomír Peterka, jenž Hradec před lety převzal v době, kdy šlo o průměrný prvoligový tým.

Královští sokoli potřebovali v Ústí vyhrát, aby ho v tabulce při rovnosti výher a porážek přeskočili díky lepší bilanci vzájemných zápasů. „Měli jsme do utkání výborný nástup, od čehož se to celé odvíjelo. Domácí se z toho nedokázali probrat. Byť několikrát vedli, nikdy nám nedokázali odskočit. Ačkoliv se pořád potýkáme s nějakými zdravotními problémy, kluci to zvládli,“ uvedl hradecký kouč.

„V kritických chvílích jsme se nepoložili, hráli jsme až do konce a nakonec vybojovali výhru. Věřím, že nás to nakopne a zvládneme i předkolo play off,“ poznamenal Peter Sedmák, se 17 body druhý nejlepší střelec Hradce, víc bodů (22) vstřelil Halada.

Předkolo play off začne už zítra, kdy se Hradec vypraví do Děčína, druhý zápas se hraje v Hradci hned ve čtvrtek. Pokud se Královským sokolům podaří projít dál, utkají se ve čtvrtfinále s Opavou.