Nymburk psal rekordy. Předkolo play off začalo lépe pro Děčín a Ústí

V užitečnosti (173) a v počtu nastřílených bodů jen těsně zaostal za svým výkonem z úvodu roku proti Hradci Králové, kde dal Nymburk 120 bodů a index užitečnost měl 178.



Nejužitečnějším hráčem byl Stephen Zimmerman, který k 18 bodům přidal 11 doskoků, tři asistence a pět zisků. Podruhé za sebou tak překonal v užitečnosti hranici 30 bodů. Na ni se dostal i Jerrick Harding, který byl s 22 body nejlepším střelcem utkání.

„Začali jsme dobře, převzali jsme kontrolu nad zápasem. Našli jsme způsob, jak hrát plynule. To je příběh zápasu. Není k tomu moc co říci. Když si hráči takto půjčují míč a proměňují se střely, tak je to vždy zábava,“ řekl nymburský trenér Oren Amiel.

„Pro nás je hlavní, že jsme zůstali zdraví a že ze zápasu můžeme mít dobrý pocit. Hráči odvedli dobrou práci. Snažili jsme se dostat Jerricka Hardinga zpět do pohody, proto jsme ho dnes využívali na více pozicích a hráli trochu více na něj, aby se cítil jako před zraněním. A on si dnes vedl opravdu dobře,“ dodal Amiel.

Nymburk na hřišti USK prohrál v polovině listopadu 72:88 a skončila jeho série po 93 výhrách v řadě. Na konci ledna doma vyhrál 104:88 a minulý týden ve středu doma Pražané uhráli těsnější výsledek 80:85. Tentokrát ale nastoupili bez nedávné posily a reprezentanta Blakea Schilba.

„Náš předzápasový cíl bylo zapojit do rotace všech dvanáct hráčů, protože už za dva dny nás čeká velice důležitý zápas s Opavou o čtvrté místo v tabulce. Jenže to není důvod k prohře o šedesát bodů, o dvacet sedm doskoků. To pro mě nebyl profesionální přístup. Mladí hráči, kteří dnes hráli, musí do zápasu vložit více energie, více koncentrace, protože jinak nemohou hrát v zápasech play off,“ uvedl zklamaný kouč pražského celku Dino Repeša.

Předkolo play off se rozhodne až ve čtvrtečních odvetách. Ústí si domů veze ze Svitav titěrný náskok po výhře 93:91, zářil hlavně Lamb Autrey, který zapsal 25 bodů, 11 doskoků a devět asistencí a jen těsně mu unikl triple double. Gligorie Rakočevič ho doplnil 21 body a osmi doskoky. Turům bylo málo 25 bodů Matěje Svobody.

Děčín doma zdolal Hradec Králové 89:86. Čtveřici dvouciferných střelců vévodil Ondřej Šiška, k 18 bodům připojil osm asistencí, pět doskoků a čtyři zisky. Nizozemský pivot Craig Osaikhwuwuomwan zapsal double double za 13 bodů a 12 doskoků. Hosty táhli Peter Sedmák s 23 body a Filip Halada s 22 body.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů Nadstavba, skupina A1 - 10. kolo: ERA Basketball Nymburk - USK Praha 116:54 (25:18, 59:33, 83:43)

Nejvíce bodů: Harding 22, Zimmerman 18, Dalton 16, Hruban 12, Benda a Prewitt po 11 - O. Sehnal 13, Štěrba a Proleta po 11. Předkolo play off - 1. zápasy: Dekstone Tuři Svitavy - Sluneta Ústí nad Labem 91:93 (25:28, 49:48, 68:75)

Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 25, Marko 17, Slezák 16, Bujnoch 11 - Autrey 25, Rakočevič 21, Haymond 13, Hanes a Pecka po 11.

Armex Děčín - Královští sokoli Hradec Králové 89:86 (30:20, 48:45, 68:66)

Nejvíce bodů: O. Šiška 18, Bradley 16, Pomikálek 15, Osaikhwuwuomwan 13 - Sedmák 23, Halada 22, Stamenkovič 12, Barač 10.