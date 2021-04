Výhra s trochu hořkou příchutí, kývl Kotásek. Děčín zabojuje o Nymburk

„Bohužel je to pro nás výhra s trochu hořkou příchutí, neboť nám nestačí a jdeme do předkola z 10. místa. Nicméně sezona nekončí. Chceme přejít přes předkolo a zahrát si s Nymburkem,“ burcoval děčínský rozehrávač Eduard Kotásek.

Generálka na play off Válečníkům vyšla. „Věděli jsme, že situace v tabulce je zamotaná, že můžeme do předkola play off dostat Hradec Králové nebo Ústí. Ten zápas tady jsme chtěli vyhrát, abychom měli co nejlepší výchozí pozici. V prvním poločase nás domácí lehce přehrávali, dostali se do několikabodového vedení, ale my jsme se dokázali vrátit. A ve druhém poločase se nám povedenou třetí a čtvrtou čtvrtinou povedlo vyhrát. Myslím, že klíčem k výhře bylo, že jsme vyhráli obranný a útočný doskok, což nám se v této sezoně ne úplně často stávalo,“ vypíchl kouč Válečníků Tomáš Grepl.

Svitavský trenér Lukáš Pivoda chce porážku rychle hodit za hlavu: „Teď se budeme snažit připravit na úterý a postoupit přes Ústí do play off.“