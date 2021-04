Zkazili jsme to. Předkolo bude divoké, říká ústecký Šotnar

„Za to, co jsme předváděli poslední dva měsíce, jsme si zasloužili nadstavbovou skupinu A2 vyhrát. A takovým výkonem si to zkazíme,“ láteřil ústecký trenér Jan Šotnar po domácím nezdaru 83:86 s Hradcem Králové, který Slunetu vystřídal na konečné 7. příčce. „Štve mě to, rozhodla nedisciplinovanost. Měli jsme Hradec na lopatě, ale nezvládli jsme to. “

Útěchou mohla být show Američana Tuckera Haymonda - 35 bodů! „Skvělá práce. Táhnul nás v útoku, když to klíčovým hráčů nešlo.“

V předkole Sluneta vyzve deváté Svitavy, kde před pár dny padla o 12 bodů. V úterý hraje venku, ve čtvrtek doma. „Svitavy jsou nejsilnější tým, co se týče soupisky. Ačkoli jim to letos tolik nešlo, jsou nebezpeční. Předkolo bude divoké, drobná výhoda je, že končíme doma. Je to jako ve fotbale, pojedeme si k soupeři pro co nejlepší výsledek a doma to zkusíme dohrát. Musíme se vrátit na vlnu, na které jsme byli,“ velí Šotnar.

Ještě před posledním kolem nadstavby byla ve hře varianta, že by v předkole došlo na play off derby. „Upřímně, malinko jsem rád, že jsme se Děčínu vyhnuli. Po dvou našich výhrách v koncovce by na nás byl nahecovaný. Dobře posílil, bude nebezpečný. Musí se s ním počítat, na Hradec umí. Věřím, že ho dokáže vyřadit, čímž bychom případně ve čtvrtfinále nešli na Nymburk, ale Opavu.“