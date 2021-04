Hradecký Sedmák před odvetou s Děčínem: Vyhraje tým s větším srdcem

Další zápis nejen do klubové historie je nadějně rozehraný. Basketbalisté Hradce Králové sice v předkole play off, při historicky první účasti ve vyřazovací části domácí nejvyšší soutěže, v Děčíně v jednu chvíli vysoko prohrávali a také nakonec o tři body prohráli (86:89), ale pro dnešní odvetu jim tento výsledek nabízí nadějné vyhlídky na to - rovněž poprvé v historii - podívat se do opravdového play off.