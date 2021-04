Hradec znovu zkusí posunout hranici: Jsme dobře naladění

Jednak vyzvou druhý tým tabulky z dlouhodobé části soutěže, jednak družstvo, které do domácí špičky patří v posledních letech pravidelně. „Navíc ještě posílili, je to pro nás opravdu těžký soupeř,“ uvedl trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka.

Ovšem i Hradec má na svoji misku vah co přihodit. Družstvo ve třetí sezoně mezi elitou ukazuje, že má svoji kvalitu, navíc může do série jít s tím, že už má pro letošek splněno, a tudíž se nemusí stresovat s myšlenkami na případné vyřazení, jež by přineslo konec sezony.

„Jsme opravdu dobře naladění a můžeme jít do zápasů s Opavou s klidnou hlavou,“ řekl k tomu Peterka. Kdo viděl video z kabiny Hradce po zápase, v němž Královští sokoli v odvetě předkola play off poslali ze hry Děčín, se tomu nemůže příliš divit.

Právě předkolo zatím korunovalo první sezonu, v níž Hradec odhodil nálepku týmu, jehož hlavní starostí je vyhnout se umístění na konci tabulky. Byť šel do duelů s Děčínem jako lépe umístěný tým, velkým favoritem nebyl. Nakonec z toho bylo drama na konci odvety, v níž po tříbodové porážce v Děčíně sice Hradec vedl už o 15 bodů, ale závěr byl hodně otevřený.

„Starší hráči po postupu tvrdili, že i když nás Děčín dotáhl, tak že si na něj věřili a že byli klidní,“ poznamenal k nedávné odvetě předkola v Hradci Peterka.

Zatímco předkolo se hrálo podle pohárových pravidel na dvě utkání, čtvrtfinále už pojede podle klasického scénáře play off. Mezi čtyři nejlepší postoupí družstvo, které jako první svého soupeře třikrát porazí. Právě v tom může podle Peterky být pro Královské sokoly úskalí.

„Věřím, že ji porazit můžeme, ale třikrát to bude hodně složité,“ říká a ve svém názoru se nenechá zviklat ani tím, že jedno medailové překvapení družstvo letos už připravilo tím, že získalo bronz v Českém poháru: „To je ale něco jiného, vše na jeden zápas.

Úterní první čtvrtfinále se hraje v Opavě (20 hodin), hned ve středu druhé, do Hradce Králové se série přesune v sobotu.