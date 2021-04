Královští sokoli řeší, jak zadělají na zvrat. Ale hlavně počítají zraněné

„Pokusíme se o zvrat, ale nevím, jak se podaří vyléčit zraněné,“ uvedl trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka a až poté přidal alespoň špetku optimismu: „Respektujeme sílu Opavy, ale doma je doma.“

Hradec bude mít tuto výhodu ve čtvrtfinále poprvé, ale zároveň to pro něj může být rozlučkový zápas na konci úspěšné sezony. V prvních dvou zápasech, které jako sedmý tým dlouhodobé části soutěže sehrál na hřišti druhé Opavy, prohrál. První po vyrovnaném boji 84:89, druhý rozdílem třídy 56:79.

Hlavně ten druhý k optimismu příliš nevybízí. A jsme u toho, co bylo naznačeno v úvodu tohoto článku. Na výkonu Hradce se ve druhém zápase vedle možné únavy z prvního výrazně podepsal zdravotní stav hráčů.

Křídelník Nemanja Barač, hlavně v závěru sezony výrazná opora, nemohl kvůli zranění nastoupit vůbec, další křídelník Filip Halada, nejlepší střelec týmu v prvním zápase, sice nastoupil, ale zranění ho omezovalo, takže do statistik zaznamenal nejmenší počet odehraných minut ze všech hradeckých hráčů - za normálních okolností nemyslitelnou věc.

„Zranění nás decimují, při našem úzkém kádru jsou absence znatelné,“ přiznal kouč Peterka.

I proto musel po středečním, druhém zápase série konstatovat: „Opava byla jasně lepší.“ Důkazy lze vidět hned při pohledu na skóre a jeho vývoj. Zatímco v úterý Hradec měl ve třech ze čtyř čtvrtin bodově navrch a o lepší výsledek ho připravila jen jediná, ve středu Opava ovládla všechny a navíc ani v jedné Hradci nedovolila zaznamenat alespoň dvacet bodů.

„Došly nám síly, hrát dvě těžká utkání ve dvou dnech bylo na nás moc. Hlavně nám ale znatelně chyběl náš celosezonní tahoun Barač,“ poznamenal hradecký rozehrávač Lukáš Kantůrek.

Hradci v současnosti asi ubližuje i to, co ho k historicky největšímu ligovému úspěchu dovedlo. Na rozdíl od svého čtvrtfinálového soupeře totiž musel minulý týden absolvovat dvě utkání předkola. Jak první duel v Děčíně, tak odveta v Hradci se rozhodovaly až v závěru a obě družstva stála hodně sil. Opava si do čtvrtfinále zajistila druhým místem přímý postup a minulý týden měla volno.

Pokud by Hradec v sobotním zápase s Opavou (začátek v 17 hodin), poprvé v sérii uspěl, hrálo by se v neděli ve stejný čas znovu, případný pátý duel by byl na programu ve středu v Opavě.