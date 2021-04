Nymburk vyhrál první čtvrtfinále basketbalové ligy hladce, Kolín o pět bodů

Nymburk v 32 zápasech základní části a nadstavby zaznamenal jedinou porážku v listopadu od USK a na úvod play off potvrdil roli jasného favorita. Zápas proti Ústí nad Labem rozhodl mimo jiné 27 body z protiútoků a 50 doskoky, z nichž 14 zapsal Stephen Zimmerman, který byl s 18 body i nejlepším hráčem zápasu.

„Docela jsme zápas kontrolovali od začátku. Pak už to bylo hlavně o hledání našeho rytmu a zkoušení věcí, na kterých pracujeme,“ řekl trenér Oren Amiel. „Splnili jsme to, co jsme chtěli, ale stále je tam ještě velký prostor na zlepšení. Náš cíl je kromě výhry také hrát dobře a připravit se tak na Final 8 Ligy mistrů. Z tohoto pohledu jsme si mohli vést lépe a být přesnější,“ doplnil Stephen Zimmerman.

Kolín otočil zápas s Pardubicemi ve druhém poločase, ten první prohrál o tři body (40:43). Třetí úsek ale Medvědi ovládli rozdílem 11 bodů, což bylo rozhodující. Pomohli si i 13 trojkami oproti sedmi hostujícího týmu. „Díky zlepšené hře ve druhém poločase jsme udělali první krok, spíše krůček a zítra ve 20:15 opět tady a věřím, že opět vítězně,“ uvedl kolínský kouč Miroslav Sodoma.