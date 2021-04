Nymburk i Kolín, v jehož utkání s Pardubicemi došlo na pěsti, podruhé vyhrály

V Kolíně většinu první půle byli ve vedení hosté, ale v jejím závěru domácí skóre překlopili na svoji stranu a v té době se také Dunans dopustil zkratu. Americký univerzál v předposlední minutě napadl úderem do obličeje v přerušené hře Davida Pekárka, který do přestávky zatížil pardubické konto 23 body. Dunans byl diskvalifikován, předčasně ale musel pod sprchy i domácí kapitán Adam Číž jako trest za to, že po incidentu opustil lavičku a vstoupil do hřiště.

„Předcházel tam tomu náš útok, já jsem postavil clonu (Dunansovi) a neúmyslně jsem ho asi trefil,“ popsal Pekárek v televizním rozhovoru okamžik, po kterém Dunans skončil na zemi. Američanova následná reakce Pekárka zaskočila. „Byl jsem otřesený a v šoku. To bylo to poslední, co jsem očekával, že se v té situaci stane. Ale evidentně nezvládl to, že dostal 23 bodů za poločas. Doufám, že už si v této sezoně nezahraje,“ řekl Pekárek.

Kolínští pak po změně stran vedení na okamžik ztratili, ale brzy si vypracovali dvouciferný náskok, který pak už udrželi až do konce. Autor čtyř trojek Pekárek už další body nepřidal, jen o tři méně zaznamenal Filip Novotný, který trefil dokonce pět tříbodových střel, a Lee Skinner přispěl k výhře 19 body a 11 doskoky. Pardubický Tomáš Vyoral zaznamenal 22 bodů.

Nymburk zápasu opět dominoval, ale v poslední čtvrtině soupeři umožnil výrazně snížit, protože ji prohrál 13:20. Jerrick Harding byl z pozice nymburského náhradníka s 18 body nejlepším střelcem zápasu, Stephen Zimmerman mu sekundoval se 17 body a 9 doskoky.

Třetí zápasy jsou na programu ve čtvrtek na palubovkách soupeřů. V úterý začnou série Opava - Hradec Králové a Brno - USK Praha.