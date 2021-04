Poprvé jsem nepostoupil do play off, mrzí děčínského kapitána Ježka

Armex sice doma vyhrál 89:86, jenže v odvetě na palubovce Hradce padl 77:83. O postupu soka do elitní osmičky tak rozhodly pouhé tři body.

„Jsme velmi zklamaní, protože jsme dvojzápas nezvládli. Obě utkání byla velmi vyrovnaná, rozhodovaly v nich drobnosti. My jsme v rozhodujících chvílích nebyli dostatečně důrazní, nebo nám chyběla šikovnost a zkušený domácí celek nás vyřadil. Pro nás to znamená smutný konec sezony, přesto chci poděkovat všem hráčům, že tvrdě pracovali celou dobu. Bylo to těžké v době covidové, kdy jsme museli několikrát začínat vlastně znovu,“ hodnotil pro klubový web děčínský trenér Tomáš Grepl.

Slavit naopak mohl kouč Královských Sokolů Lubomír Peterka. „Je to nádherný pocit, i když na chviličku mi zatrnulo, když jsme ztratili patnáctibodové vedení. V koncovce jsme si to ale pohlídali, a myslím si, že vzhledem k celé sérii jdeme zaslouženě dál.“

Kapitána Ježka štval hlavně špatný vstup do odvety. „Byl to úplný opak toho, co jsme si řekli. Pak jsme doháněli manko, ale na víc než na dramatickou koncovku už to nestačilo,“ litoval Ježek.