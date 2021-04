Šotnar zůstává trenérem basketbalistů Ústí. Je to fanatik, tvrdí pivot

„Honza Šotnar je mladý kluk, učí se, vzdělává, je ambiciózní a má trenérskou licenci FIBA,“ uvedl Hrubý po čtvrtečním vyřazení z play off od giganta Nymburka. „Mladých českých trenérů a navíc ještě takhle studovaných je málo.“

Šotnar zkraje února vystřídal Antonína Pištěckého, Slunetu dovedl k osmému místu v dlouhodobé části NBL a pak z předkola přes Svitavy do čtvrtfinále. „Byl pro nás risk ho angažovat, přece jen není ostřílený nejvyšší soutěží, je v ní nováček. Bylo to přímo moje rozhodnutí. A nelitujeme, on nám to vrátí,“ nepochybuje Hrubý.

Novic elitní scény léta působil v Litoměřicích. Těší ho, že jeho angažmá u Pand má pokračování. „Jsem rád, první tři měsíce jsem si to tady oťukával a byla to pro mě obrovská škola. Ale chtěl bych zažít ten pravý basket, že si sestavím svůj tým a budeme spolu pracovat od začátku. A hlavně, že uvidím v hale diváky, které jsem nezažil,“ svěřil se Šotnar, jehož bratr Michal ještě v letošní sezoně ve Slunetě působil jako rozehrávač, ale kvůli zranění kariéru vzdal. Sourozenci se o pár dní v klubu minuli.

Kabinu si třiatřicetiletý trenér získal okamžitě. „Sedli jsme si s ním dobře, po taktické stránce je super, všichni ho bereme,“ pochvaluje si pivot Dalibor Fait. „Zkušený už je dost, v basketu leží každý den několik hodin. Vím, že sleduje Euroligu, NBA, pořád něco. Neustále se učí, posouvá ho to dopředu.“

Zápal, který Šotnar ukazuje, má na hráče pozitivní vliv. „Na Velikonoce jsme měli volno, ale on blázen tady odpoledne trénoval s mladými kluky. Dělá to lepší dojem, než kdyby hned odjel z haly. On je trošku takový fanatik, což je jedině dobře. Získává tím respekt a plusové body v kabině. Můžeme se pod ním rozvíjet,“ cítí Fait.

Nymburský kouč Oren Amiel (vpravo) utěšuje trenérského kolegu Jana Šotnara z Ústí.

Letošní kádr chce Ústí nad Labem udržet i pro příští sezonu včetně cizinců, tedy i tahouna Lamba Autreyho. Zkusí zlákat k návratu kapitána Spencera Svejcara, jenž aktuální ročník ukončil kvůli zranění předčasně.

„Ačkoli Sluneta rozpočtem nepatří nejvýš, míří vždycky vysoko. Letos jsme ji zachránili na osmé místo, ale myslím, že patří o stupínek dva výš,“ tvrdí Šotnar, který na květen ordinuje pro mladší hráče z klubu a okolí rozvojový měsíc. „Čekají nás individuální i skupinové tréninky, posilovna, konzultace s výživovými poradci i s experty na spánek. Chci, aby kluci zažili profesionální servis a poznali, o čem profesionální sport je.“

Šotnar to za tři měsíce v NBL poznal už taky.