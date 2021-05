Šéf ústeckých basketbalistů: Turbulentní rok nevyšel, ale brzy chci semifinále

Proč?

Parta je dobrá a tým podle mě taky. Myslím, že je dost reálné, aby zůstal pohromadě. Je to o penězích, co si budeme povídat. Se všemi jsem v kontaktu a věřím, že se domluvíme. I s Autreyem, ikonou ligy. Pár lidí bylo překvapených, že k nám jde, říkali, že už je za zenitem. A on ukázal, že není. Za Tondy Pištěckého měl jinou roli než za Honzy Šotnara, ta druhá mu vyhovuje víc. Užívá si to, táhne tým.

Skončili jste ve čtvrtfinále.

Stalo se strašně moc věcí, spíš bohužel negativních. Nesplnili jsme cíl. Nebudu se schovávat za covid ani to řešit diplomaticky. Zásadní věc byla, že jsme měli první půlku sezony opravdu špatnou a museli jsme na to reagovat. Po dohodě s Tondou se vyměnil hlavní trenér a Honza Šotnar přinesl nový impulz. Nemá cenu tyhle dva trenéry porovnávat, jestli někdo udělal něco líp, nebo hůř. Není to férové.

Šotnar zůstává. Čím si vás získal?

Patří mezi mladé české trenéry, kterých je málo, navíc ještě takhle studovaných. Učí se to za chodu, vzdělává se, má FIBA licenci, je ambiciózní. Byl to trošku risk, protože není ostřílený nejvyšší soutěží. Šlo o moje rozhodnutí a nelitujeme. On nám to vrátí. Věřím, že hráči za ním půjdou. On začal jako pole neorané, staví si sám barák, dělá pevné základy. Budu mu s tím pomáhat, má absolutní důvěru. Konzultujeme spolu mraky věcí.

Proč sezona nevyšla?

Letos jsme chtěli skončit do 6. místa, neskončili jsme. Nehodnotím sezonu pozitivně, ale nechci být úplně negativní. Ze situace, v jaké jsme před příchodem nového trenéra byli, jsme utloukli co nejvíc. Vytěžili jsme maximum. Možná jsme zaváhali doma s Hradcem Králové, mohli jsme skončit sedmí a jít na Opavu ve čtvrtfinále místo Nymburka, ale to je asi jediný škraloup od Šotnarova příchodu. Měli jsme skončit líp, což je poučení pro nás všechny. Budeme to analyzovat a dělat kroky, aby se to nedělo. Složení kádru nebylo špatné. I doplnění v průběhu ligy vyšlo, což se nám v některých sezonách předtím nevedlo.

Jak vás ovlivnila zranění opor, kapitána Spencera Svejcara a Michala Šotnara, trenérova bratra?

Dost podstatně, ale na zranění se nechci vymlouvat, ten risk je ve sportu pro všechny stejný. Šotnar nás dostával do situace, kdy jsme se modlili, aby vůbec trénoval. To moc lidí neví. Zranění mu nedovolovalo hrát a upadalo to do nějaké křeče. I ztráta Spencera byla obrovská. Zranění ho šíleně limitovalo. Spencer je ikona. Nabídku od nás dostane. Měl velký operativní zásah, ale muskulaturu má dobrou, vrátí se brzo. Snad k nám – on zná nás, my jeho.

Jak jste sezonu zvládli finančně?

Je to boj, ale nechceme si stěžovat. Nejsme ve ztrátě. Ale je to tím, jak hospodaříme, jakou máme nastavenou finanční politiku klubu. Už víme, že příští sezona je stabilizovaná. Nemůžeme si vyskakovat. Troufám si říct, že kdybychom zveřejnili rozpočet, s jakým hrajeme, 75 procent lidí v lize by se divilo. Neměl bych problém ho odtajnit, ale to by musely udělat všechny kluby.

Jsou to peníze, které vám chybí, abyste pronikli do top pětky?

Spíš sportovní štěstí. V minulé sezoně jsme měli tak dobře poskládaný tým, že kdyby nepřišel covid, mohli jsme mezi pěti být. A ve čtvrtfinále a semifinále bychom soupeřům zavařili. Není to jen o financích. Jeden z našich dalších cílů je postoupit do semifinále. Doufám, že se to v nejbližších letech podaří. Semifinále už hrály kluby, které na tom rozpočtově nebyly líp než ty, které vyřadily.

Vrátí se diváci? Před vypuknutím pandemie jste měli boom.

Bylo jich víc a víc, teď začneme odznova, ale ne úplně od nuly. Budou hladoví. Nevidím to tak černě. Věřím, že je naše výsledky donutí chodit.