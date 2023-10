Výhra v Istanbulu, důvod k oslavám. Italský kouč Nymburka se seznamoval s Evropou

Jenže letos Nymburk po dlouhých letech překvapivě ztratil český titul a s tím i právo na účast v prestižní Champions League.

Propadl se tak do nižší evropské soutěže a ve středu prvním utkáním rozjel základní skupinu FIBA Europe Cupu. „Síla soupeřů je ale rozhodně podobná jako v Lize mistrů,“ upozornil italský expert Francesco Tabellini, od léta nový nymburský kouč.

Musíme nadále o každý míč bojovat, jako by na tom závisel náš život. Francesco Tabellini

„FIBA Europe Cup je každý rok kvalitnější a kvalitnější. I my máme ve skupině týmy, které hrávaly Ligu mistrů a hrají v předních evropských soutěžích. A to se nebavíme o jejich rozpočtech a možnostech. Naše skupina je opravdu zajímavá a silná.“

Co lepšího si přát

Nymburk v ní zahájil jízdu za postupem skvostně. Na palubovce istanbulského Bahcesehiru dokázal zvítězit 89:88, ačkoliv byl podle predikcí sázkových kanceláří proti Turkům jasným outsiderem.

„Pro mě i několik našich hráčů to byl první zápas v evropských pohárech. A co lepšího si přát než začít v nádherné hale proti výborné organizaci, jako je Bahcesehir. Vždyť předloni celou tuhle soutěž ovládli, jedná se o klub obrovských kvalit,“ řekl Tabellini. „Vítězství je však jen první krok. Musíme si tuto mentalitu udržet po celou skupinu. Nesmíme si myslet, že teď všechno půjde jednoduše, když jsme získali tuto skvělou výhru.“

Dalšími protivníky Středočechů budou během podzimu černohorský Mornar Bar a ázerbájdžánský Sabah Baku. Základních skupin je celkem deset a postup do další fáze má z každé zaručen pouze vítěz. Z druhých míst propluje dál jen šest celků s nejlepší bilancí.

„Černohorci většinou disponují velmi silovými hráči a rozhodně to s nimi bude fyzicky velmi náročné. A Sabah sice není pro lidi známým klubem, ale má kvalitní Američany. Svými výkony v kvalifikaci ukázal, že to nebude lehký soupeř,“ upozorňuje Tabellini. „Naše skupina je prostě opravdu zajímavá a silná, ale my chceme vyhrát každý zápas a pokaždé ze sebe dostat to nejlepší,“ dodal trenér, který do Nymburka přišel po loňském působení v USK Praha.

V Turecku mu plán vyšel. Domácí ve druhém poločase drželi už jedenáctibodový náskok, ale v poslední čtvrtině se nechali zaskočit. Nymburskou výhru v posledních vteřinách pojistil dvěma úspěšnými trestnými hody reprezentant Jaromír Bohačík.

„Každý hráč přinesl cihlu, ze které jsme společně postavili zeď. A důležité bylo i to, jak se vzájemně podporovali. Ne vždy jsme při zápasech vypadali takhle soudržně, ale náš cíl je, aby to byl co nejčastější obrázek,“ podotkl Tabellini.

S uvolněnou hlavou

V domácí lize je Nymburk po sedmi kolech druhý, s bilancí pěti výher a dvou porážek. Jasným cílem je přitom zisk titulu, který letos nečekaně vyválčila Opava.

Momentka ze zápasu Bahcesehir - Nymburk

„V Evropě je to pro nás jiné. V české lize všichni čekají, že soupeře porazíme o 30 bodů. Při mezinárodní konfrontaci mohou jít hráči do zápasu s trochu uvolněnější hlavou,“ srovnává Tabellini. „V Evropě při zápasech nebudeme v roli jasného favorita.“

Druhé utkání ve FIBA Europe Cupu čeká Nymburk ve středu, kdy v domácím prostředí nastoupí proti Mornaru Bar. „Musíme nadále o každý míč bojovat, jako by na tom závisel náš život. Když toho budeme schopni, pak uvidíme, co to přinese,“ vyhlíží další střety Francesco Tabellini.